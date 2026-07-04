Впервые после смерти Узелкова: Марина Боржемская показала нового мужчину (фото)

Ранее тренер "Зважених та щасливих" раскрыла детали знакомства с избранником

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Известный в Украине фитнес-тренер, звезда проекта "Зважені та щасливі" и бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова, умершего в 2024 году, впервые публично показала своего нового избранника.

В субботу, 4 июля, Марина Боржемская опубликовала в соцсетях совместное фото с мужчиной. На кадрах пара обнимается в Киеве на фоне заката. Личность возлюбленного она пока не раскрывает.

Ранее, в феврале, в эфире проекта "Ранок у великому місті" Марина впервые призналась, что в ее жизни произошли изменения. Тогда она отметила, что отношения находятся на раннем этапе и она не хочет вдаваться в детали.

"У меня есть человек, с которым мне тепло, уютно. Не очень хочется углубляться в эту историю. Это еще очень ранние отношения, но это о душевном покое, поддержке. И сейчас мне максимально приятно", — говорила Боржемская.

Известно, что ее избранник не связан с профессиональной сферой спорта, а также примерно одного с ней возраста. Также тренер сообщила, что уже познакомила его со своими детьми — сыном Робертом и дочерью Оливией.

Марина Боржемская с детьми. Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Напомним, Марина Боржемская прожила 22 года в браке с Вячеславом Узелковым. Пара развелась около восьми лет назад на фоне публичного конфликта. В начале 2024 года спортсмен был экстренно госпитализирован, перенес операцию на сердце, а позже скончался в возрасте 45 лет. Ранее мы писали, где похоронен Узелков и как выглядит его могила.