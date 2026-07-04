Вперше після смерті Узєлкова: Марина Боржемська показала нового чоловіка (фото)

Раніше тренер "Зважених та щасливих" розкрила деталі знайомства з обранцем

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Відома в Україні фітнес-тренерка, зірка проєкту "Зважені та щасливі" та колишня дружина боксера В’ячеслава Узєлкова, який помер у 2024 році, вперше публічно показала свого нового обранця.

У суботу, 4 липня, Марина Боржемська опублікувала у соцмережах спільне фото із чоловіком. На кадрах пара обіймається у Києві на тлі заходу сонця. Особистість коханого вона поки що не розкриває.

Раніше, у лютому, в ефірі проєкту "Ранок у великому місті" Марина вперше зізналася, що у її житті відбулися зміни. Тоді вона зазначила, що стосунки знаходяться на ранньому етапі і вона не хоче вдаватися до деталей.

"У мене є людина, з якою мені тепло, затишно. Не сильно хочеться заглиблюватися в цю історію. Це ще такі дуже ранні стосунки, але це про спокій душевний, підтримку. І наразі мені максимально приємно", — говорила Боржемська.

Відомо, що її обранець не пов’язаний із професійною сферою спорту, а також приблизно одного з нею віку. Також тренерка повідомила, що вже познайомила його зі своїми дітьми – сином Робертом та дочкою Олівією.

Марина Боржемська із дітьми. Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Нагадаємо, Марина Боржемська прожила 22 роки у шлюбі з В’ячеславом Узєлковим. Пара розлучилася близько восьми років тому на тлі публічного конфлікту. На початку 2024 року спортсмен був екстрено госпіталізований, переніс операцію на серці, а пізніше помер у віці 45 років. Раніше ми писали, де похований Узєлков і як виглядає його могила.