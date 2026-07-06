Секрет любимого блюда Елизаветы II раскрыт спустя годы

Это не омары и не черная икра

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Несмотря на возможность ежедневно наслаждаться изысканными блюдами, приготовленными лучшими поварами, покойная королева Великобритании оставалась верна простым гастрономическим привычкам. Одним из ее самых любимых угощений был обычный сэндвич, который сопровождал монарха с самого детства.

Как пишет Mirror, важной частью распорядка дня Елизаветы II неизменно оставалось традиционное английское послеобеденное чаепитие. Обычно оно проходило с 15:30 до 17:00 и сопровождалось разнообразными сладкими и солеными закусками — от булочек до знаменитого шоколадного бисквитного торта.

Бывший личный шеф-повар королевской семьи Даррен МакГрейди, который проработал при дворе 15 лет, рассказал, что одним из самых любимых лакомств королевы были так называемые "пенни с джемом" — небольшие бутерброды из белого хлеба с маслом и клубничным джемом. По словам повара, этот простой сэндвич подавали будущей королеве еще в детской, и любовь к нему сохранилась на всю жизнь.

Королеве подавали пенни с джемом в детской комнате, когда она была маленькой девочкой, и с тех пор она ела их во время послеобеденного чая. Это очень простое угощение — хлеб, немного масла и, как правило, клубничный джем. Мы готовили его в замке Балморал из шотландской клубники, выращенной в садах поместья Даррен МакГрейди бывший личный шеф-повар королевской семьи

Пенни с джемом. Фото: Pinterest

Еще одним фаворитом Елизаветы II были классические огуречные сэндвичи. Однако их приготовление требовало особой аккуратности. Шеф-повар очищал огурцы до самой сердцевины, удаляя водянистую часть с семенами. Вместо сливочного масла использовался сливочный сыр, к которому добавляли свежую мяту, а сверху выкладывали тонкие ломтики огурца.

Елизавета II не пропускала чаепитий. Фото: Getty Images

Неотъемлемой частью королевского чаепития также оставались традиционные английские булочки. По словам МакГрейди, Елизавета II всегда сначала намазывала их клубничным джемом, а уже затем добавляла небольшое количество сливок.

Английские булочки с джемом. Фото: Pinterest

Бывший шеф-повар отметил, что привычка пить послеобеденный чай сопровождала королеву в любых поездках. Даже во время официального визита в Австралию, когда королевская яхта находилась в другом часовом поясе, традицию не нарушали.

Мы прилетели в Австралию, и на яхте было пять часов утра. Но для королевы это уже было пять часов вечера по лондонскому времени, поэтому моей первой задачей было испечь свежие булочки к традиционному чаю Даррен МакГрейди бывший личный шеф-повар королевской семьи

Ранее сообщалось, что покойная королева Елизавета II странно относилась к Мелании Трамп.