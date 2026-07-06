Секрет улюбленої страви Єлизавети II розкрито через роки

Це не омари і не чорна ікра

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Попри можливість щодня насолоджуватися вишуканими стравами, приготованими найкращими кухарями, покійна королева Великої Британії залишалася вірною простим гастрономічним звичкам. Одним із її найулюбленіших частувань був звичайний сендвіч, який супроводжував монарха з самого дитинства.

Як пише Mirror, важливою частиною порядку денного Єлизавети II незмінно залишалося традиційне англійське післяобіднє чаювання. Зазвичай воно проходило з 15:30 до 17:00 і супроводжувалося різноманітними солодкими та солоними закусками – від булочок до знаменитого шоколадного бісквітного торта.

Колишній особистий шеф-кухар королівської родини Даррен МакГрейді, який пропрацював при дворі 15 років, розповів, що одними з найулюбленіших ласощів королеви були так звані "пенні з джемом" — невеликі бутерброди з білого хліба з маслом та полуничним джемом. За словами кухаря, цей простий сендвіч подавали майбутній королеві ще в дитячій, і любов до нього збереглася на все життя.

Королеві подавали пенні з джемом у дитячій кімнаті, коли вона була маленькою дівчинкою, і з того часу вона їла їх під час пообіднього чаю. Це дуже просте частування — хліб, трохи масла і, як правило, полуничний джем. Ми готували його в замку Балморал із шотландської полуниці, вирощеної в садах маєтку Даррен МакГрейді колишній особистий шеф-кухар королівської родини

Пенні з джемом. Фото: Pinterest

Ще одним лідером Єлизавети II були традиційні огіркові сендвічі. Проте їхнє приготування вимагало особливої акуратності. Шеф-кухар очищав огірки до самої серцевини, видаляючи рідку частину з насінням. Замість вершкового масла використовувався вершковий сир, до якого додавали свіжу м’яту, а зверху викладали тонкі скибочки огірка.

Єлизавета II не пропускала чаювання. Фото: Getty Images

Невіддільною частиною королівського чаювання також залишалися традиційні англійські булочки. За словами МакГрейді, Єлизавета II завжди спочатку намазувала їх полуничним джемом, а вже потім додавала невелику кількість вершків.

Англійські булочки з джемом. Фото: Pinterest

Колишній шеф-кухар зазначив, що звичка пити пообідній чай супроводжувала королеву в будь-яких поїздках. Навіть під час офіційного візиту до Австралії, коли королівська яхта перебувала в іншому часовому поясі, традиції не порушували.

Ми прилетіли до Австралії, і на яхті було п’ять ранку. Але для королеви це вже було п’ять годин вечора за лондонським часом, тому моїм першим завданням було спекти свіжі булочки до традиційного чаю Даррен МакГрейді колишній особистий шеф-кухар королівської родини

Раніше повідомлялося, що покійна королева Єлизавета II дивно ставилася до Меланії Трамп.