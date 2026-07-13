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Трагедия на Бали: как живет сейчас любимая убитого украинца Игоря Комарова блогерша Ева Мишалова

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ева Мишалова, ее сестра Эстер, Игорь Комаров Новость обновлена 13 июля 2026, 10:43
Ева Мишалова, ее сестра Эстер, Игорь Комаров. Фото Коллаж "Телеграфа"

Девушка продолжает вести блог

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Трагическая гибель украинца Игоря Комарова на Бали стала одной из самых резонансных историй этого года. 28-летнего мужчину похитили, пытали и убили, требуя 10-миллионного выкупа. После того, как в начале июля его похоронили в родном Днепре, внимание пользователей соцсетей снова приковано к блогерше Еве Мишаловой, которая была его любимой.

Именно она находилась с Игорем на Бали, когда его похитили. По информации, распространяемой в сети, Ева не присутствовала на церемонии прощания. В то же время в соцсетях обратили внимание и на то, что в ее Instagram нет общих фото с Игорем.

Что известно о Еве Мишаловой сейчас

После трагедии Мишалова почти перестала вести личный блог. Сразу после известия о смерти Игоря она записала всего несколько сторис, после чего надолго исчезла из информационного пространства. В течение нескольких месяцев блогерша лишь изредка выходила на связь с подписчиками, практически не делилась подробностями своей жизни и не возвращалась к теме гибели любимого.

Ева Мишалова
Ева Мишалова. Фото: instagram.com/yeva_mishalova

В то же время, она рассказывала, что полностью погрузилась в работу над бизнесом, который ведет вместе с сестрой-близняшкой. По словам Евы, именно работа помогала ей хоть немного отвлечься и пережить тяжелый период. Однако со временем Ева полностью вернулась к инста-жизни.

Ева Мишалова
Ева Мишалова. Фото: instagram.com/yeva_mishalova

Да, в начале июля блогерша также исчезла из соцсетей. Однако в воскресенье, 12 июля, вернулась в сторис. Она объяснила свое отсутствие коротко — призналась, что просто не желала выходить в соцсети. Никаких подробностей она не озвучила.

Ева Мишалова
Ева Мишалова. Фото: instagram.com/yeva_mishalova

Сейчас Ева публикует контент для своих подписчиков и находится в путешествии в Армению, откуда делится кадрами из поездки. Тема Комарова в ее блоге больше не затрагивается.

Ева Мишалова
Ева Мишалова. Фото: instagram.com/yeva_mishalova

Напомним, история Игоря Комарова получила широкую международную огласку. В феврале 2026 года мужчину похитили на индонезийском острове Бали. Похитители требовали за него выкупа в размере 10 миллионов, однако впоследствии стало известно, что украинца жестоко замучили и убили. После проведения необходимых следственных процедур тело Комарова доставили в Украину, а в сети сообщали, что 4-5 июля его похоронили в Днепре.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известный блоггер приобрел квартиру в 21 год. Узнайте, как ему это удалось и почему перессорило украинцев.

Теги:
#Бали #Игорь Комаров #Блогерка #Ева Мишалова