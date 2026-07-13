Трагедия на Бали: как живет сейчас любимая убитого украинца Игоря Комарова блогерша Ева Мишалова

Девушка продолжает вести блог

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Трагическая гибель украинца Игоря Комарова на Бали стала одной из самых резонансных историй этого года. 28-летнего мужчину похитили, пытали и убили, требуя 10-миллионного выкупа. После того, как в начале июля его похоронили в родном Днепре, внимание пользователей соцсетей снова приковано к блогерше Еве Мишаловой, которая была его любимой.

Именно она находилась с Игорем на Бали, когда его похитили. По информации, распространяемой в сети, Ева не присутствовала на церемонии прощания. В то же время в соцсетях обратили внимание и на то, что в ее Instagram нет общих фото с Игорем.

Что известно о Еве Мишаловой сейчас

После трагедии Мишалова почти перестала вести личный блог. Сразу после известия о смерти Игоря она записала всего несколько сторис, после чего надолго исчезла из информационного пространства. В течение нескольких месяцев блогерша лишь изредка выходила на связь с подписчиками, практически не делилась подробностями своей жизни и не возвращалась к теме гибели любимого.

Ева Мишалова. Фото: instagram.com/yeva_mishalova

В то же время, она рассказывала, что полностью погрузилась в работу над бизнесом, который ведет вместе с сестрой-близняшкой. По словам Евы, именно работа помогала ей хоть немного отвлечься и пережить тяжелый период. Однако со временем Ева полностью вернулась к инста-жизни.

Ева Мишалова. Фото: instagram.com/yeva_mishalova

Да, в начале июля блогерша также исчезла из соцсетей. Однако в воскресенье, 12 июля, вернулась в сторис. Она объяснила свое отсутствие коротко — призналась, что просто не желала выходить в соцсети. Никаких подробностей она не озвучила.

Ева Мишалова. Фото: instagram.com/yeva_mishalova

Сейчас Ева публикует контент для своих подписчиков и находится в путешествии в Армению, откуда делится кадрами из поездки. Тема Комарова в ее блоге больше не затрагивается.

Ева Мишалова. Фото: instagram.com/yeva_mishalova

Напомним, история Игоря Комарова получила широкую международную огласку. В феврале 2026 года мужчину похитили на индонезийском острове Бали. Похитители требовали за него выкупа в размере 10 миллионов, однако впоследствии стало известно, что украинца жестоко замучили и убили. После проведения необходимых следственных процедур тело Комарова доставили в Украину, а в сети сообщали, что 4-5 июля его похоронили в Днепре.

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