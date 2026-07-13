Трагедія на Балі: як живе зараз кохана вбитого українця Ігоря Комарова блогерка Єва Мішалова

Дівчина продовжує вести блог

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Трагічна загибель українця Ігоря Комарова на Балі стала однією з найрезонансніших історій цього року. 28-річного чоловіка викрали, катували та вбили, вимагаючи 10-мільйонний викуп. Після того, як на початку липня його поховали у рідному Дніпрі, увага користувачів соцмереж знову прикута до блогерки Єви Мішалової, яка була його коханою.

Саме вона перебувала із Ігорем на Балі, коли його викрали. За інформацією, яку поширюють у мережі, Єва не була присутня на церемонії прощання. Водночас у соцмережах звернули увагу й на те, що у її Instagram немає спільних фото з Ігорем.

Що відомо про Єву Мішалову зараз

Після трагедії Мішалова майже перестала вести особистий блог. Відразу після звістки про смерть Ігоря вона записала лише кілька сторіс, після чого надовго зникла з інформаційного простору. Упродовж кількох місяців блогерка лише зрідка виходила на зв'язок із підписниками, практично не ділилася подробицями свого життя та не поверталася до теми загибелі коханого.

Єва Мішалова. Фото: instagram.com/yeva_mishalova

Водночас вона розповідала, що повністю занурилася у роботу над бізнесом, який веде разом із сестрою-близнючкою. За словами Єви, саме робота допомагала їй хоч трохи відволіктися та пережити важкий період. Проте з часом Єва повністю повернулася до інста-життя.

Єва Мішалова. Фото: instagram.com/yeva_mishalova

Так, на початку липня блогерка також зникла із соцмереж. Проте у неділю, 12 липня, повернулася у сторіс. Вона пояснила свою відсутність коротко — зізналася, що просто не мала бажання виходити в соцмережі. Жодних подробиць вона не озвучила.

Єва Мішалова. Фото: instagram.com/yeva_mishalova

Нині Єва публікує контент для своїх підписників і наразі перебуває у подорожі до Вірменії, звідки ділиться кадрами з поїздки. Водночас тема Комарова у її блозі більше не порушується.

Єва Мішалова. Фото: instagram.com/yeva_mishalova

Нагадаємо, історія Ігоря Комарова отримала широкий міжнародний розголос. У лютому 2026 року чоловіка викрали на індонезійському острові Балі. Викрадачі вимагали за нього викуп у розмірі 10 мільйонів, однак згодом стало відомо, що українця жорстоко закатували та вбили. Після проведення необхідних слідчих процедур тіло Комарова доправили до України, а в мережі повідомляли, що 4-5 липня його поховали у Дніпрі.

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