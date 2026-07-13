Трагедія на Балі: як живе зараз кохана вбитого українця Ігоря Комарова блогерка Єва Мішалова
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Дівчина продовжує вести блог
Трагічна загибель українця Ігоря Комарова на Балі стала однією з найрезонансніших історій цього року. 28-річного чоловіка викрали, катували та вбили, вимагаючи 10-мільйонний викуп. Після того, як на початку липня його поховали у рідному Дніпрі, увага користувачів соцмереж знову прикута до блогерки Єви Мішалової, яка була його коханою.
Саме вона перебувала із Ігорем на Балі, коли його викрали. За інформацією, яку поширюють у мережі, Єва не була присутня на церемонії прощання. Водночас у соцмережах звернули увагу й на те, що у її Instagram немає спільних фото з Ігорем.
Що відомо про Єву Мішалову зараз
Після трагедії Мішалова майже перестала вести особистий блог. Відразу після звістки про смерть Ігоря вона записала лише кілька сторіс, після чого надовго зникла з інформаційного простору. Упродовж кількох місяців блогерка лише зрідка виходила на зв'язок із підписниками, практично не ділилася подробицями свого життя та не поверталася до теми загибелі коханого.
Водночас вона розповідала, що повністю занурилася у роботу над бізнесом, який веде разом із сестрою-близнючкою. За словами Єви, саме робота допомагала їй хоч трохи відволіктися та пережити важкий період. Проте з часом Єва повністю повернулася до інста-життя.
Так, на початку липня блогерка також зникла із соцмереж. Проте у неділю, 12 липня, повернулася у сторіс. Вона пояснила свою відсутність коротко — зізналася, що просто не мала бажання виходити в соцмережі. Жодних подробиць вона не озвучила.
Нині Єва публікує контент для своїх підписників і наразі перебуває у подорожі до Вірменії, звідки ділиться кадрами з поїздки. Водночас тема Комарова у її блозі більше не порушується.
Нагадаємо, історія Ігоря Комарова отримала широкий міжнародний розголос. У лютому 2026 року чоловіка викрали на індонезійському острові Балі. Викрадачі вимагали за нього викуп у розмірі 10 мільйонів, однак згодом стало відомо, що українця жорстоко закатували та вбили. Після проведення необхідних слідчих процедур тіло Комарова доправили до України, а в мережі повідомляли, що 4-5 липня його поховали у Дніпрі.
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