Новый "Холостяк" зарабатывал рубли в разгар войны

Кравцов играл за московский клуб уже во время АТО

Вокруг 15-го сезона популярного реалити-шоу "Холостяк" разгорелся первый скандал, как только СТБ объявил имя нового главного героя. Им стал известен украинский баскетболист Вячеслав Кравцов. Однако радость украинцев омрачили факты из прошлого спортсмена, о которых организаторы проекта решили не упоминать в промо-кампании.

На противоречивые страницы биографии Кравцова обратила внимание блогерша Нателла Кирс в соцсети Threads. Она заметила, что в анонсах шоу акцентируют внимание на карьере Вячеслава в NBA, однако "потеряли" период его сотрудничества с российским клубом.

Интересно, что в промо вспомнили за NBA, но контракт с московским клубом так немного потеряли 🙃 Это не прикольно. Более того, как мыло щебечет о "невероятных эмоциях играть за честь страны", но где она была в 2015-м? Нателла Кирс

Вячеслав Кравцов играл за ЦСКА

Действительно, игрок национальной сборной Украины присоединился к московскому ЦСКА в конце сентября 2015 года — в разгар российской агрессии на востоке Украины и после аннексии Крыма. Тогда у московского клуба были проблемы с составом из-за травм основных игроков, и Кравцов подписал краткосрочный контракт на три месяца. В декабре того же года стало известно, что баскетболист покинул команду по истечении срока сделки.

Блогершу возмутило именно то, что в официальных материалах шоу этот эпизод умалчивается, создавая исключительно патриотический образ "нового героя".

Легенда украинского баскетбола, капитан национальной сборной и игрок NBA – Слава Кравцов. Человек, более 10 лет ведущий команду к победам в топовых евролигах, теперь открывает свое сердце для самого важного – настоящих чувств пишет СТБ

СТБ совсем не впервые попадает в скандалы, связанные с шоу "Холостяк". Так, в прошлом году авторы выбрали героем актера Тараса Цымбалюка, который до этого слушал русскую музыку.