Оля Полякова уходит из украинского шоу-бизнеса: "Не вернусь"

"Королева ночи" уже год работает за границей

Украинская певица Оля Полякова удивила поклонников заявлением об остановке своей карьеры в Украине и вероятный окончательный выход из отечественного шоу-бизнеса.

Популярная исполнительница объявила о длительной творческой паузе на родине из-за запуска нового международного проекта. Об этом артистка рассказала в интервью "Радио Люкс", видео которого появилось в сети 16 мая.

Певица отметила, что ее финальным аккордом перед перерывом станет релиз особой пластинки "Жінка з цікавим майбутнім", который вышел на стриминговых платформах в эту субботу. Звезда стремится продемонстрировать слушателям свое новое внутреннее состояние.

Я решила сделать паузу. Я выпускаю сейчас очень классный альбом. Туда войдут те песни, к которым, возможно, мои зрители не привыкли, но я себя так чувствовала – такой свободной, сексуальной, некричащей. Я выпускаю этот альбом и прекращаю в украинском шоу-бизнесе делать музыку Оля Полякова

Причиной такого радикального решения стало развитие ее карьеры в Великобритании. Полякова призналась, что уже в течение года тайно сотрудничает с иностранными продюсерами и музыкантами над англоязычным материалом. Сочетать работу на два фронта оказалось невозможным.

Я иду в другой шоу-бизнес делать музыку. Я не знаю, может, я не вернусь – я делаю паузу. Я ухожу, ухожу. У меня просто нет времени заниматься двумя карьерами Оля Полякова

Напомним, что в апреле экс-продюсер Оли Поляковой, Ирина Ковальская, написала заявление в полицию на семью артистки после резонансного интервью мужа артистки Вадима Буряковского.