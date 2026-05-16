Оля Полякова йде з українського шоубізнесу: "Не повернуся"

"Королева ночі" вже рік працює за кордоном

Українська співачка Оля Полякова здивувала шанувальників заявою про зупинку своєї кар'єри в Україні та можливий остаточний вихід з вітчизняного шоубізнесу.

Популярна виконавиця оголосила про тривалу творчу паузу на батьківщині через запуск нового міжнародного проєкту. Про це артистка розповіла в інтерв'ю "Радіо Люкс", відео якого з'явилося в мережі 16 травня.

Співачка зазначила, що її фінальним акордом перед перервою стане реліз особливої платівки "Жінка з цікавим майбутнім", який вийшов на стрімінгових платформах цієї суботи. Зірка прагне продемонструвати слухачам свій новий внутрішній стан.

Я вирішила зробити паузу. Я випускаю зараз дуже класний альбом. Туди ввійдуть ті пісні, до яких, можливо, мої глядачі не звикли, але я себе так відчувала – такою вільною, сексуальною, некричущою. Я випускаю цей альбом і припиняю в українському шоубізнесі робити музику Оля Полякова

Причиною такого радикального рішення став розвиток її кар'єри у Великій Британії. Полякова зізналася, що вже протягом року таємно співпрацює з іноземними продюсерами та музикантами над англомовним матеріалом. Поєднувати роботу на два фронти виявилося неможливим.

Я йду в інший шоубізнес робити музику. Я не знаю, може, я не повернуся – я роблю паузу. Я йду, йду. У мене просто немає часу займатися двома кар'єрами Оля Полякова

Нагадаємо, що у квітні експродюсер Олі Полякової, Ірина Ковальська, написала заяву в поліцію на сім’ю артистки після резонансного інтерв’ю чоловіка артистки Вадима Буряковського.