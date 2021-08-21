Футболиста, обматерившего Монзуль, дисквалифицировали (видео)

Александр Пихаленок не сыграет в нескольких матчах чемпионата Украины из-за оскорбления Екатерины Монзуль.

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок схлопотал два матча дисквалификации за оскорбление арбитра Екатерины Монзуль. Об этом сообщает официальный сайт днепровской команды.

По информации источника, Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял такое решение после разбора эпизода в матче 4-го тура Украинской премьер-лиги "Десна" — "Днепр-1". Напомним, на 75-й минуте этого поединка Пихаленок получил предупреждение за грубую игру, а спустя мгновение Монзуль "наградила" футболиста прямой красной карточкой за оскорбление.

Отметим, сама игра завершился минимальной победой черниговского коллектива со счетом 2:1.

Таким образом, хавбек пропустит две ближайшие игры своей команды в УПЛ против "Руха" (21.08.2021) и "Металлиста-1925" (28.08.2021).

Видео инцидента с игроком и рефери в матче "Десна" — "Днепр-1" доступно на Youtube-канале "Канали Футбол 1,2,3" (смотреть с 5:26):

Со всеми результатами и видеообзорами матчей четвертого тура чемпионата Украины по футболу можно ознакомиться у нас на сайте.