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Футболіста, який обматюкав Монзуль, дискваліфікували (відео)

Автор
М. Корнілов
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Автор
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Футболіста, який обматюкав Монзуль, дискваліфікували (відео) Новина оновлена 21 серпня 2021, 11:23
Олександр Піхальонок

Олександр Піхальонок не зіграє в декількох матчах чемпіонату України через те, що образив Катерину Монзуль.

Півзахисник "Дніпра-1" Олександр Піхальонок "заробив" два матчі дискваліфікації, образивши арбітра Катерину Монзуль. Про це повідомляє офіційний сайт дніпровської команди.

За інформацією джерела, Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу прийняв таке рішення після розбору епізоду в матчі 4-го туру Української прем’єр-ліги "Десна" — "Дніпро-1". Нагадаємо, на 75-й хвилині цього поєдинку Піхальонок отримав попередження за грубу гру, а через мить Монзуль "нагородила" футболіста прямою червоною карткою за образу.

Відзначимо, сама гра завершився мінімальною перемогою чернігівського колективу з рахунком 2:1.

Таким чином, хавбек пропустить дві найближчі гри своєї команди в УПЛ проти "Руху" (21.08.2021) і "Металіста-1925" (28.08.2021).

Відео інциденту з гравцем і рефері в матчі "Десна" — "Дніпро-1" доступне на Youtube-каналі "Канали Футбол 1,2,3" (дивитися з 5:26):

З усіма результатами і відеооглядами матчів четвертого туру чемпіонату України з футболу можна ознайомитися у нас на сайті.

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