Жеребьевка Лиги конференций: онлайн-трансляция

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
Автор
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Жеребьевка Лиги конференций: онлайн-трансляция Новость обновлена 26 августа 2021, 22:41
Жеребьевка Лиги конференций

В Лиге конференций выступит "Заря".

В пятницу, 27 августа, состоится первая жеребьевка группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2021/22. Мероприятие пройдет в Стамбуле и начнется в 14:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция жеребьевки группового этапа Лиги конференций

(начало — в 14:30)

Лига конференций — новый турнир от УЕФА, в который нельзя попасть напрямую. В групповой этап ЛК попадут 5 клубов через Путь чемпионов Лиги конференций, 17 команд через Основной путь Лиги конференций и 10 коллективов, вылетевших из раунда плей-офф Лиги Европы (именно так здесь оказалась и луганская "Заря", — прим. ред.).

Сначала 32 команды будут разбиты на 4 корзины согласно клубному рейтингу УЕФА. В ходе жеребьевки будут сформированы 8 групп по четыре команды с одним ограничением — команды из одной ассоциации не смогут попасть в один квартет.

Полный состав корзин будет доступен здесь после окончания квалификационных матчей.

Матчи ЛК будут проходить по четвергам, начнется групповая стадия еврокубка 16 сентября, а завершится 9 декабря. Победители квартетов попадут в 1/8 финала напрямую. Команды, что займут вторые места, в стыковом раунде сыграют с клубами, которые заняли третьи позиции на групповой стадии ЛЕ. Победители "дуэлей" также окажутся в 1/8 финала Лиги конференций.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Заря" не сумела выйти в групповой этап ЛЕ, проиграв "Рапиду".

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