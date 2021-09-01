Прогноз на матч Казахстан — Украина. Взять реванш

Первого сентября сборная Украины проведет первый матч после Евро.

С новым главным тренером наша команда сыграет на выезде с Казахстаном в рамках отбора к чемпионату мира в Катаре. Это довольно неуступчивый соперник. Мы не смогли его обыграть весной дома, и предыдущие победы также трудно назвать уверенными. При этом Казахстан никогда не был претендентом на выход в финальную часть Евро или мундиаля. За последние два года команда добыла лишь две победы. Но как испортить соперникам нервы эта сборная знает. На сегодня PARIMATCH дает подопечным Александра Петракова 65% на победу, у Казахстана — 12% и еще 23% на то, что команды сыграют вничью. Но в зависимости от предматчевых раскладов проценты могут меняться.

Стоит отметить, что матч начнется в 17:00, тогда как все остальные встречи отбора в этот день — в 21:45. Это связано со значительной разницей во времени. Также будут особенными и условия проведения игры, а именно это касается поля. Газон на «Астана Арене» искусственный, впрочем, Александр Петраков во время Expert club Parimatch сказал, что проблем с этим не возникнет. «Да, поле довольно жесткое, специфическое, но кто умеет играть в футбол, то играет везде», — уверен тренер сборной Украины.

Всего в составе нашей команды на матч полетели 20 футболистов. Среди них много тех, кто не смог обыграть Казахстан в Киеве. Поэтому, у наших игроков хватает мотивации, чтобы взять реванш и одержать первую победу с новым главным тренером.