Прогноз на матч Казахстан – Україна. Взяти реванш

Першого вересня збірна України проведе перший матч після Євро.

З новим головним тренером наша команда зіграє на виїзді з Казахстаном в рамках відбору до чемпіонату світу в Катарі. Це доволі непоступливий суперник. Ми не змогли його обіграти весною вдома, і попередні перемоги також важко назвати впевненими. При цьому Казахстан ніколи не був претендентом на вихід до фінальних частин Євро чи мундіалю. За останні два роки команда здобула лише дві перемоги. Але як попсувати суперникам нерви ця збірна знає. На сьогодні PARIMATCH дає підопічним Олександра Петракова 65% на перемогу, у Казахстану – 12% і ще 23% на те, що команди зіграють внічию. Але в залежності від передматчевих розкладів відсотки можуть змінюватися.

Варто зазначити, що матч розпочнеться о 17:00, тоді як всі інші зустрічі відбору в цей день – о 21:45. Це пов’язано зі значною різницею у часі. Також будуть особливими і умови проведення гри, а саме це стосується поля. Газон на «Астана Арені» штучний, втім, Олександр Петраков під час Expert club Parimatch сказав, що проблем з цим не виникне. «Так, поле доволі жорстке, специфічне, але хто вміє грати в футбол, той грає всюди», — впевнений тренер збірної України.

Загалом у складі нашої команди на матч полетіли 20 футболістів. Серед них багато тих, хто не зміг обіграти Казахстан в Києві. Тож, у наших гравців вистачатиме мотивації, щоб взяти реванш та здобути першу перемогу з новим головним тренером.