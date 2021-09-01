Валиуллин забил голы-близнецы в ворота сборной Украины (видео)

Руслан Валиуллин стал настоящим героем у себя на родине после матча Казахстан — Украина.

Полузащитник сборной Казахстана и ФК "Тобол" (Костанай) Руслан Валиуллин забил в ворота сборной Украины два мяча, которые помогли его команде отобрать очки у "Желто-синих" (2:2).

Руслан Валиуллин в поединке с Украиной дважды сравнивал счет в игре. Сначала он на 74-й минуте откликнулся на длиннющий заброс с центра поля, принял мяч, обыграл Караваева и с острого угла поразил ворота Андрея Пятова. А в компенсированное время, на 96-й минуте, 26-летний Валиуллин после очередного заброса с центра и последующей скидки партнера продавил Караваева и вколотил мяч в ворота гостей — Пятов вновь был бессилен.

Видео первого гола Валиуллина:

Видео второго гола Валиуллина:

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины выступает в европейском отборе на ЧМ-2022 в квартете D вместе с командами Франции, Боснии и Герцеговины, Казахстана и Финляндии. Свою следующую игру подопечные Александра Петракова проведут против французов (4 сентября). Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть этот поединок в прямом эфире в Украине, а также сообщал о прогнозе букмекеров на этот матч.