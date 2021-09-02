Укр

"Буратины неотесанные": футбольный агент раскритиковал сборную Украины

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Казахстан - Украина 1:1 Новость обновлена 02 сентября 2021, 11:52
Казахстан - Украина 1:1

Вячеслав Заховайло не стеснялся в выражениях.

Футбольный агент Вячеслав Заховайло отреагировал на ничью сборной Украины с Казахстаном (1:1). Наша команда упустила победу в гостевой игре отбора на ЧМ-2022 на 96-й минуте. Гневный пост функционер написал на своей страничке в Facebook.

По мнению агента, игроки сборной Украины не понимают, куда попали, а болельщики наблюдают лишь за "сытыми котами" на поле. Кроме того, футболисты сборной не воспринимают игры национальной команды всерьез.

"Знал что наши игроки зажравшиеся пижоны, но не знал что на столько. Опозорили страну и подвели главного тренера. Еще раз убеждаюсь, сытые коты не могут быть профессионалами. У них все,-хи-хи-ха-ха, а потом извините. Ваши извинение никому не нужны….. Вы одеваете футболку национальной сборной. В вашу честь исполняют национальный гимн…. Буратины неотесанные…" — написал Заховайло.

Ранее на провал сборной Украины в игре с Казахстаном отреагировал исполняющий обязанности главного тренера Александр Петраков, который назвал причины неудачи.

Уже 4 сентября "Желто-синим" предстоит игра с Францией. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть этот поединок в прямом эфире.

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