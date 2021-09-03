Укр

Хоккейный клуб Донбасс впервые в Лиге Чемпионов

Автор
Д. Романов
Дата публикации
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Автор
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Хоккейный клуб Донбасс впервые в Лиге Чемпионов Новость обновлена 03 сентября 2021, 15:02

3 сентября будет написана новая страница в истории украинского хоккея. Именно в этот день хоккейный клуб Донбасс, титульным партнером которого является компания Parimatch Ukraine, проведет дебютный матч в Лиге чемпионов. Ранее украинские команды еще не были представлены в главном хоккейном турнире Европы.

Европейская Лига Чемпионов стартовала в 2014 Постоянные участники — команды чемпионатов Швеции, Финляндии, Швейцарии, Чехии, Германии и Австрии. Также в турнир приглашают представителей лиг-претендентов. И вот на этот сезон wildcard от организаторов получил также и украинский ХК Донбасс. В общем этот раз в Лиге чемпионов сыграют 32 команды из 14 стран. Финал запланирован на 1 марта.

Само участие в турнире принесет украинскому клубу 60 тысяч евро. За участие в следующих раундах сумма бонуса будет увеличиваться. Победитель Лиги чемпионов получит 495 тысяч евро.

Соперниками Донбасса по группе стали титулованные команды Клагенфурт (чемпион Австрии), Руан (чемпион Франции) и Рунгстед (чемпион Дании). 3 сентября украинская команда в столичном Дворце спорта примет датчан (начало матча в 19:30), а 5 сентября также в Киеве сыграет с французами (17:00).

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