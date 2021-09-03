Хокейний клуб Донбас вперше в Лізі Чемпіонів

3 вересня буде написано нову сторінку в історії українського хокею. Саме у цей день хокейний клуб Донбас, титульним партнером якого є компанія Parimatch Ukraine, проведе дебютний матч у Лізі чемпіонів. Раніше українські команди ще не були представлені у найголовнішому хокейному турнірі Європи.

Європейська Ліга Чемпіонів стартувала в 2014. Постійні учасники - команди чемпіонатів Швеції, Фінляндії, Швейцарії, Чехії, Німеччини та Австрії. Також в турнір запрошують представників з ліг-претендентів. І ось на цей сезон wildcard від організаторів отримав також і український ХК Донбас. Загалом цього разу у Лізі чемпіонів зіграють 32 команди з 14 країн. Фінал заплановано на 1 березня.

Сама участь у турнірі принесе українському клубу 60 тисяч євро. За участь у наступних раундах сума бонусу буде збільшуватися. Переможець Ліги чемпіонів отримає 495 тисяч євро.

Суперниками Донбасу по групі стали титуловані команди Клагенфурт (чемпіон Австрії), Руан (чемпіон Франції) та Рунгстед (чемпіон Данії). 3 вересня українська команда в столичному Палаці спорту прийме датчан (початок матчу о 19:30), а 5 вересня також у Києві зіграє з французами (17:00).