"Я должен у вас спрашивать, как играть?" Петраков вспылил после матча с Чехией (видео)

Александр Петраков поспорил с журналистом.

Украинцы болезненно восприняли ничью с Чехией (1:1), ведь до 93-й минуты наша команда выигрывала. Особенно игра повлияла на настроение и. о. главного тренера команды Александра Петракова, который немного вспылил на послематчевой пресс-конференции.

Комментарий наставника "Желто-синих" доступен на YouTube-канале УАФ.

Один из журналистов задал специалисту вопрос о том, что Петраков не поменял схему после травмы центрального защитника Сергея Кривцова. Коуча задело это и он вступил с журналистом в перепалку. Петраков заявил, что он — главный тренер и играет по своей схеме.

"Я должен вам позвонить по телефону и спросить, как играть? Или как? Я главный тренер. Почему я должен менять схему?" — заявил Петраков.

"Телеграф" напоминает, что под руководством Петракова наша команда не может выиграть вот уже три матча кряду. И если 1:1 с Францией можно считать успехом, то вот ничья с Казахстаном (2:2) и Чехией — результаты весьма посредственные. Исправить положение сборная Украины сможет в октябре, когда проведет две игры отбора против Финляндии (09.10.2021) и Боснии и Герцеговины (12.10.2021).