Укр

Кривбасс презентовал новую форму в “марсианском” стиле

Автор
Д. Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
13
Кривбасс презентовал новую форму в “марсианском” стиле Новость обновлена 10 сентября 2021, 14:20

Претендент на выход в Премьер-лигу Кривбасс , официальным спонсором которого является компания Parimatch, представил новую игровую форму для мужской и женской команд на сезон 2021/22. Чтобы показать, как футболисты будут смотреться в этой форме, клуб выпустил яркий ролик. Его съемки прошли в карьере, в котором вполне можно было снимать и фильмы про Марс. Видео получилось очень эффектным.

Во время съемки камера двигалась со скоростью до 100 километров в час с легкостью погружаясь на сотни метров в карьер и с такой же скоростью взлетая вверх.

В новой форме позировали полевые игроки и голкиперы Денис Васин, Роман Льопка, Лидиани Оливейра, Мария Анпилогова, Ирина Топал и Вагнер Гонсалвез. Сама форма выполнена в традиционных красно-белых цветах, на ней размещен герб клуба и лозунг "Имя нам Кривбасс".

Зеленский открыто рассказал, что думает о полномасштабной войне с Россией
Политика
Зеленский оценил угрозу большой войны с Россией
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Зеленский открыто рассказал, что думает о полномасштабной войне с Россией
Зеленский оценил угрозу большой войны с Россией
Дата публикации
Категория
Самые богатые люди Украины 2021
Порошенко и Коломойский выпали из пятерки самых богатых украинцев - рейтинг "Фокуса"
Дата публикации
Категория
Газопровод обещают пустить в работу уже 1 октября
Финиш: Россия достроила "Северный поток-2"
Дата публикации
Категория
Украинская армия может выполнить любые поставленные задачи
Для освобождения Донецка и Луганска нужен только приказ - Данилов
Дата публикации
Категория
Александр Ткаченко
Ткаченко в шаге от отставки, к его увольнению прикладывают руку и Тищенко, и Ермак, - источник