Кривбасс презентовал новую форму в “марсианском” стиле

Претендент на выход в Премьер-лигу Кривбасс , официальным спонсором которого является компания Parimatch, представил новую игровую форму для мужской и женской команд на сезон 2021/22. Чтобы показать, как футболисты будут смотреться в этой форме, клуб выпустил яркий ролик. Его съемки прошли в карьере, в котором вполне можно было снимать и фильмы про Марс. Видео получилось очень эффектным.

Во время съемки камера двигалась со скоростью до 100 километров в час с легкостью погружаясь на сотни метров в карьер и с такой же скоростью взлетая вверх.

В новой форме позировали полевые игроки и голкиперы Денис Васин, Роман Льопка, Лидиани Оливейра, Мария Анпилогова, Ирина Топал и Вагнер Гонсалвез. Сама форма выполнена в традиционных красно-белых цветах, на ней размещен герб клуба и лозунг "Имя нам Кривбасс".