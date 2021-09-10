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Кривбас презентував нову форму в "марсіанському" стилі

Автор
Д. Романов
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Автор
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Кривбас презентував нову форму в "марсіанському" стилі Новина оновлена 10 вересня 2021, 14:20

Претендент на вихід в Премʼєр-лігу Кривбас, офіційним спонсором якого є компанія Parimatch, представив нову ігрову форму для чоловічої і жіночої команд на сезон 2021/22. Щоб показати, як футболісти будуть виглядати в цій формі, клуб випустив яскравий ролик. Його зйомки пройшли в карʼєрі, в якому цілком можна було знімати і фільми про Марс. Відео вийшло дуже ефектним.

Під час зйомки камера рухалася зі швидкістю до 100 кілометрів на годину з легкістю занурюючись на сотні метрів в карʼєр і з такою ж швидкістю злітаючи вгору.

У новій формі позували польові гравці і голкіпери Денис Васін, Роман Льопка, Лідіані Олівейра, Марія Анпілогова, Ірина Топал і Вагнер Гонсалвез. Сама форма виконана в традиційних червоно-білих кольорах, на ній розміщений герб клубу і гасло "Імʼя нам Кривбас".

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