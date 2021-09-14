Гимнаст Верняев объяснился за смену гражданства

Олег Верняев считает, что его слова "перекрутили" СМИ.

Известный украинский гимнаст, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Олег Верняев, который недавно рассказывал о конфликте в сборной Украины, заявил, что его слова "перевернули с ног на голову".

Об этом спортсмен сообщил на своей страничке в Instagram.

Верняев заявил, что его слова перекрутили СМИ и он не намерен менять спортивное гражданство. Он не собирает шантажировать кого-то своим переходом в другую сборную и даже не думал об этом, ведь он до сих пор отбывает четырехлетнюю дисквалификацию (у спортсмена в крови обнаружили мельдоний, — прим. ред.). Гимнаст сообщил, что лишь рассказывал о ситуации в национальной команде, а его слова выставили с позорной стороны. Кроме того, Олег подчеркнул вклад президента и министерства молодежи и спорта Украины, которые помогали команде в подготовке к играм в Токио.

"Мои слова перевернули с "ног на голову" для громких заголовков", — написал спортсмен.

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