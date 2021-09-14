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Гімнаст Верняєв висказався про зміну громадянства

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Олег Верняєв Новина оновлена 14 вересня 2021, 10:46
Олег Верняєв

Олег Верняєв вважає, що його слова "перекрутили" ЗМІ.

Відомий український гімнаст, олімпійський чемпіон Ріо-де-Жанейро Олег Верняєв, який недавно розповідав про конфлікт в збірній України, заявив, що його слова "перевернули з ніг на голову".

Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Верняєв заявив, що його слова перекрутили ЗМІ і він не має наміру міняти спортивне громадянство. Він не збирається шантажувати когось своїм переходом в іншу збірну і навіть не думав про це, адже до сих пір відбуває чотирирічну дискваліфікацію (у спортсмена в крові виявили мельдоній, — прим. ред.). Гімнаст повідомив, що лише розповідав про ситуацію в національній команді, а його слова виставили з ганебної сторони. Крім того, Олег підкреслив внесок президента і міністерства молоді та спорту України, які допомагали команді в підготовці до Ігор в Токіо.

"Мої слова перевернули з "ніг на голову" для голосних заголовків.", — написав спортсмен.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що легкоатлетка Ярослава Магучіх відповіла за чергове фото з російською колегою Марією Ласіцкене. За словами Ярослави, росіянка не обіймала її, а фото було зроблено на прохання полячки Каміли Ліцвінко.

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