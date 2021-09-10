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Магучіх заявила, що на новому скандальному фото її обіймала не росіянка

Автор
В. Куценко
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Автор
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Знімок зі змагань в Швейцарії став приводом для нового скандалу Новина оновлена 10 вересня 2021, 12:13
Знімок зі змагань в Швейцарії став приводом для нового скандалу

На фото українку обіймає легкоатлетка з Австралії

Українська легкоатлетка і бронзова призерка Олімпіади в Токіо Ярослава Магучіх, яка наробила галасу зі знімком з росіянкою Марією Ласіцкене, заявила, що її обіймала на фото інша спортсменка.

Про це вона висловилася на своїй сторінці в соцмережах, повідомляє "Телеграф".

"Обіймає мене не Марія, а Нікола МакДермотт представниця Австралії, будьте уважніше, будь ласка", — підкреслила дівчина.

Вона також пояснила, що зробила фото на прохання Ласіцкене, яка закінчує спортивну кар’єру, і хотіла зробити знімок на пам’ять.

Як повідомляв "Телеграф", Магучіх завоювала для України одну з перших бронзових медалей, ставши третьою в змаганнях зі стрибків у висоту серед жінок.

Але це скандальне фото було зроблено після зовсім інших змагань, по завершенню етапу Діамантової ліги в Швейцарії, де Магучіх стала другою, а Марія Ласіцкене перемогла. Нікола МакДермотт, яка, за словами Магучіх, її обіймає на фото, — посіла третє місце.

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