Укр

Parimatch анонсирует партнерство с шестью ведущими футбольным клубами АПЛ

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
14
Parimatch расширил перечень партнеров в АПЛ Новость обновлена 16 сентября 2021, 18:02
Parimatch расширил перечень партнеров в АПЛ

Бренд Parimatch расширил перечень партнеров в английской Премьер-лиге и подписал соглашение с шестью клубами чемпионата.

В 2021 году компания начала сотрудничество с ФК "Челси", ФК "Астон Вилла", ФК "Брайтон энд Хоув Альбион" и ФК "Саутгемптон", а также продолжила сотрудничество в рамках контрактов с "Эвертон" и ФК "Лестер Сити".

Партнерские соглашения предусматривают не только многочисленные офлайн- и digital-проекты, но и эксклюзивный доступ к ресурсам клубов, билеты на матчи и совместные розыгрыши клубного мерча. Кроме того, бренды планируют разработку совместных социальных и развлекательных инициатив и розыгрышей для болельщиков.

"Мы рады начать официальное сотрудничество с Parimatch — брендом, который разделяет амбиции нашего клуба. Это партнерство создаст немало возможностей для взаимодействия с нашими фанатами, и мы с нетерпением ожидаем успехи, которых достигнем совместными усилиями в процессе сотрудничества", — комментирует сотрудничество коммерческая директор ФК "Астон Вилла" Никола Иббетсон.

Соглашение с тремя клубами было подписано вскоре после объявления о начале сотрудничества Parimatch и ФК "Челси". Такое партнерство призвано усилить присутствие и влияние Parimatch в сильнейшей футбольной лиге мира.

Кроме того, включение ФК "Астон Вилла", ФК "Брайтон энд Хоув Альбион" и ФК "Саутгемптон" к партнерскому портфелю позволило Parimatch стать одним из немногих беттинговых брендов, имеющих такое количество сделок с клубами Премьер-лиги.

"Мы можем уверенно сказать, что отныне треть участников английской Премьер-лиги разделяют наши ценности и боевой дух! Мы с радостью будем использовать партнерские возможности для значительного прогресса украинского футбола и сможем стать локомотивом кросс-командных взаимодействий клубов АПЛ с украинскими командами. Это часть нашей глобальной стратегии устойчивого развития украинского спорта. С нетерпением ждем появления наших команд-партнеров на поле, где они продемонстрируют свою страсть к победам!" — рассказывает о начале нового партнерства CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

Есть механизм, позволяющий ускорить процесс рассмотрения правок к законопроекту, говорит Корниенко
Политика
Законопроекты по олигархам и налогам могут рассмотреть уже на следующей неделе
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Есть механизм, позволяющий ускорить процесс рассмотрения правок к законопроекту, говорит Корниенко
Законопроекты по олигархам и налогам могут рассмотреть уже на следующей неделе
Дата публикации
Категория
Благодаря собственным запасам США не страдает от газовой монополии РФ
"Там, где нет Кремля": в США природный газ в разы дешевле чем в Европе
Дата публикации
Категория
Приднестровье часто называют "Республика Шериф"
Приднестровье: что происходит в молдавской "ДНР" и какие уроки должна извлечь Украина
Дата публикации
Категория
Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов
Беспомощность или холодный расчет? Почему "Слуга народа" решила сдаться без боя на выборах мэра Харькова
Дата публикации
Категория
В результате действий боевиков пострадала военная техника ВСУ
Боевики с помощью беспилотников обстреляли город Счастье: в МВД показали фото разрушений