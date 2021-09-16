Parimatch анонсує партнерство з шістьма провідними футбольним клубами АПЛ

Бренд Parimatch розширив перелік партнерів в англійській Прем’єр-лізі та підписав угоду з шістьма клубами чемпіонату.

У 2021 році компанія розпочала співпрацю з ФК "Челсі", ФК "Астон Вілла", ФК "Брайтон енд Гоув Альбіон" та ФК "Саутгемптон", а також продовжила співпрацю в межах контрактів з ФК "Евертон" та ФК "Лестер Сіті".

Партнерські угоди передбачають не тільки численні офлайн- та digital-проєкти, а й ексклюзивний доступ до ресурсів клубів, квитки на матчі та спільні розіграші клубного мерчу. Крім того, бренди планують розробку спільних соціальних та розважальних ініціатив та розіграшів для вболівальників.

"Ми раді почати офіційну співпрацю з Parimatch — брендом, який поділяє амбіції нашого клубу. Це партнерство створить чимало можливостей для взаємодії з нашими фанатами, і ми з нетерпінням очікуємо на успіхи, яких досягнемо спільними зусиллями в процесі співпраці" — коментує співпрацю комерційна директорка ФК "Астон Вілла" Нікола Іббетсон.

Угода із трьома клубами була підписана невдовзі після оголошення про початок співпраці Parimatch та ФК "Челсі". Таке партнерство покликане посилити присутність і вплив Parimatch у найсильнішій футбольній лізі світу.

Поза тим, включення ФК "Астон Вілла", ФК "Брайтон енд Гоув Альбіон" та ФК "Саутгемптон" до партнерського портфеля дозволило Parimatch стати одним з небагатьох бетингових брендів, що мають таку кількість угод із клубами Прем’єр-ліги.

"Ми можемо впевнено сказати, що відтепер третина учасників англійської Прем’єр-ліги поділяють наші цінності та бойовий дух! Ми з радістю використовуватимемо партнерські можливості для значного прогресу українського футболу й зможемо стати локомотивом крос-командних взаємодій клубів АПЛ з українськими командами. Це частина нашої глобальної стратегії сталого розвитку українського спорту. З нетерпінням чекаємо появи наших команд-партнерів на полі, де вони продемонструють свою пристрасть до перемог!" – розповідає про початок нового партнерства CEO Parimatch Ukraine Наталія Гілевич.