В Украине впервые пройдет чемпионат мира по футболу среди школьников

Участвовать в состязании смогут только юниоры

Украина впервые в истории получила право принимать чемпионат мира по футболу среди школьников и Всемирную зимнюю Гимназиаду — 2023.

Решение об этом в пятницу, 17 сентября, приняла Международная федерация школьного спорта в Белграде.

"Для нашей страны это большая честь, гордость и ответственность. Поскольку всемирные Гимназиады — это олимпийские игры школьников", — прокомментировал это решение министр образования Украины Сергей Шкарлет.

"Убежден, мы проведем их на высшем уровне!", — пишет об этом президент Владимир Зеленский.

Заметим, что юношеский ЧМ по футболу проходит с 1985 года, и в нем имеют право участвовать мужские команды до 17 лет, при этом, самой успешной страной-участницей является Нигерия, победившая пять раз в разные годы. Состязания проходят раз в два года, и в 2021 году проходят в Перу. Интересно, что в 2023 году в Украине пройдет уже 20-й, юбилейный ЧМ для юниоров.

Всемирная зимняя Гимназиада же объединяет школьников в возрасте 13-18 лет, которые соревнуются в биатлоне, хоккее, сноубординге, езде на лыжах, фигурном катании и других зимних видах спорта.