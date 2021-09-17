В Україні вперше пройде чемпіонат світу з футболу серед школярів

Брати участь в змаганні зможуть лише юніори

Україна вперше в історії отримала право приймати чемпіонат світу з футболу серед школярів і Всесвітню зимову гімназіаду — 2023.

Рішення про це в п’ятницю, 17 вересня, прийняла Міжнародна федерація шкільного спорту в Белграді.

"Для нашої країни це велика честь, гордість і відповідальність. Оскільки всесвітні Гімназіади — це олімпійські ігри школярів", — прокоментував це рішення міністр освіти України Сергій Шкарлет.

"Переконаний, ми проведемо їх на вищому рівні!", — пише про це президент Володимир Зеленський.

Зауважимо, що юнацький ЧС з футболу проходить з 1985 року, і в ньому мають право брати участь чоловічі команди до 17 років, при цьому, найуспішнішою країною-учасницею є Нігерія, яка перемогла п’ять разів в різні роки. Змагання проходять раз на два роки, і в 2021 році проходять в Перу. Цікаво, що в 2023 році в Україні пройде вже 20-й, ювілейний ЧС для юніорів.

Всесвітня зимова гімназіада ж об’єднує школярів у віці 13-18 років, які змагаються в біатлоні, хокеї, сноубордингу, їзді на лижах, фігурному катанні та інших зимових видах спорту.