Укр

Динамо - Шахтер. Кто из грандов сильнее?

Автор
Дмитрий Романов
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Динамо - Шахтер. Кто из грандов сильнее? Новость обновлена 02 октября 2021, 14:36

Пока киевляне опережают "Горняков" на три очка.

Динамо — Шахтер. Из грандов сильнее?

Только на прошлой неделе Шахтер и Динамо сыграли в Суперкубке Украины, и вот теперь наши гранды встретятся уже в Премьер-лиге (03.10 19:30). Напомним, что сейчас киевляне опережают горняков на три очка, следовательно, в случае победы Шахтер сравняется с Динамо в турнирной таблице. Но хоть команда Роберто Де Дзерби и победила в Суперкубке 3:0, это будет уже совсем другая игра и результат предсказать сложно. Аналитики Parimatch в своих прогнозах отдают предпочтение Шахтеру, но оно довольно символичное.

После разгромного поражения перед своими болельщиками Динамо пойдет на все, чтобы взять реванш. Тем более, что играть опять же будут в Киеве. В таком случае многое будет зависеть от того, кто забьет первым и сможет взять таким образом игру под свой контроль. Также не следует забывать, что накануне Шахтер дома принимал Интер и имел на один день для отдыха более чем Динамо, которое ездило в гости к Баварии.

Не менее важно и то, чтобы для всех футболистов игра прошла без травм. Ведь в матчах Динамо и Шахтера игроки друг друга не жалеют. А после игры многих ждет отъезд в сборную, которая будет готовиться к матчам отбора к чемпионату мира.

Если игра выйдет такой же, как в Суперкубке, а сомневаться в этом не приходится, нас ждет еще одно футбольное шоу. Турнирная борьба, престиж, желание показать, какая команда в Украине лучшая — все это будет огромной мотивацией для футболистов Динамо и Шахтера. Конечно, игрокам и тренерам не позавидуешь, их ждет очень ответственный и нервный матч. Зато радуются болельщики, ведь их ждет еще одна серия бескомпромиссного противостояния украинских грандов.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #ФК Шахтер #УПЛ
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