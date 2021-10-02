Динамо – Шахтар. Хто з грандів найсильніший?

Поки кияни випереджають "Гірників" на три очки.

Лише минулого тижня Шахтар та Динамо зіграли у Суперкубку України, і ось тепер наші гранди зустрінуться вже у Прем’єр-лізі (03.10 19:30). Нагадаємо, що зараз кияни випереджають гірників на три очки, отже, у разі перемоги Шахтар зрівняється з Динамо у турнірній таблиці. Але хоч команда Роберто Де Дзербі і перемогла у Суперкубку 3:0, це буде вже зовсім інша гра і результат передбачити складно. Аналітики Parimatch у своїх прогнозах віддають перевагу Шахтарю, але вона доволі символічна.

Після розгромної поразки перед своїми вболівальниками Динамо піде на все, аби взяти реванш. Тим паче, що грати знов таки будуть у Києві. У такому випадку багато чого буде залежати від того, хто заб’є першим і зможе взяти таким чином гру під свій контроль. Також не слід забувати, що напередодні Шахтар вдома приймав Інтер і мав на один день для відпочинку більше ніж Динамо, яке їздило в гості до Баварії.

Не менш важливим є і те, щоб для всіх футболістів гра пройшла без травм. Адже у матчах Динамо та Шахтаря гравці один одного не жаліють. А після гри багатьох чекатиме від’їзд до збірної, яка готуватиметься до матчів відбору до чемпіонату світу.

Якщо гра вийде такою ж, як у Суперкубку, а сумніватися в цьому не доводиться, нас чекає ще одне футбольне шоу. Турнірна боротьба, престиж, бажання показати, яка ж команда в Україні найкраща – все це буде шаленою мотивацією для футболістів Динамо та Шахтаря. Звісно, гравцям та тренерам не позаздриш, їх чекає дуже відповідальний та нервовий матч. Зате радіють вболівальники, адже їх чекає ще одна серія безкомпромісного протистояння українських грандів.