Укр

ХК «Сокол» начал сотрудничество с Parimatch Ukraine

Автор
Дмитрий Романов
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ХК «Сокол» начал сотрудничество с Parimatch Ukraine Новость обновлена 12 октября 2021, 19:57

12 октября в PM Hall состоялась пресс-конференция «Сокола». Основными темами мероприятия стали представление компании Parimatch Ukraine в качестве титульного спонсора хоккейного клуба, возвращение команды в еврокубки после десятилетней паузы и старт нового сезона Украинской хоккейной лиги.

Участники пресс-конференции рассказали о готовности команды к сезону, планах провести трансляции матчей в еврокубках и изменения, которые ждут клуб после начала сотрудничества с Parimatch Ukraine.

Head of Sponsorship Parimatch Ukraine Филипп Орлов: «Сокол» — это настоящий лидер. Уверен, с нашим опытом мы сможем приумножить достижения клуба. Мы хотим, чтобы в Киеве было больше хоккея, у нас много общих планов. Мы поможем клубу в плане маркетинга и PR, чтобы у команды было больше болельщиков. Для этого необходимо работать над медийностью «Сокола», развивать соцсети команды. И, конечно, клуб должен научиться зарабатывать. На тех же билетах, а также на продаже мерча».

Президент ХК «Сокол» Алексей Житник: «Parimatch не первый год в хоккее. Сейчас мы будем сотрудничать на уровне клуба. Думаю, у нас впереди много совместных побед. Наше партнерство принесет много положительных изменений, которые обязательно почувствуют болельщики».

Также Алексей Житник отметил, что Киеву уже давно необходима новая ледовая арена. Тем более, что современный Дворец спорта мог бы использоваться для проведения соревнований по другим видам спорта и концертов.

Ассистент главного тренера Константин Симчук: «Мы сейчас на ходу, летом проведена очень большая работа, сыграно много спаррингов с сильными соперниками. Легкой прогулки в еврокубках никто не ждет. Но со своей стороны мы готовы бороться за максимальный результат. Также мы надеемся, что матчи будут транслировать в Украине, чтобы их могли посмотреть наши болельщики».

Капитан команды Андрей Михнов: «Сейчас команда в хорошем настроении после победы над «Донбассом». Все мы с нетерпением ждем еврокубки. Перед поездкой в ​​Венгрию нас еще ждет три игры, сделаем все, чтобы сохранить победный настрой».

Напомним, что 22-24 октября «Сокол» будет играть во втором раунде Континентального кубка. В Будапеште команда будет бороться за единственную путевку в следующую стадию соревнований с местным «Ференцварошем», латвийским «Олимпом» и эстонским «Калев-Вялком».

Расписание:

22.10 «Олимп» — «Сокол» (20:30)

23.10 «Ференцварош» — «Сокол» (17:00)

24.10 «Сокол» — «Калев-Вялк» (19:30)

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