ХК «Сокіл» розпочав співпрацю з Parimatch Ukraine

12 жовтня в PM Hall відбулася прес-конференція «Сокола». Основними темами заходу стали представлення компанії Parimatch Ukraine в якості титульного спонсора хокейного клубу, повернення команди в єврокубки після десятирічної паузи та старт нового сезону Української хокейної ліги.

Учасники прес-конференції розказали про готовність команди до сезону, плани провести трансляції матчів в єврокубках і зміни, які чекають клуб після початку співпраці з Parimatch Ukraine.

Head of Sponsorship Parimatch Ukraine Пилип Орлов: «Сокіл» — це справжній лідер. Впевнений, з нашим досвідом ми зможемо примножити досягнення клубу. Ми прагнемо, щоб у Києві було більше хокею, у нас багато спільних планів. Ми допоможемо клубу у плані маркетингу та PR, щоб у команди було більше вболівальників. Для цього необхідно працювати над медійністю «Сокола», розвивати соцмережі команди. І, звісно, клуб має навчитися заробляти. На тих же квитках, а також на продажу мерча».

Президент ХК «Сокіл» Олексій Житник: «Parimatch не перший рік в хокеї. Зараз ми будемо співпрацювати на рівні клубу. Думаю, у нас попереду багато спільних перемог. Наше партнерство принесе багато позитивних змін, які обовʼязково відчують вболівальники».

Також Олексій Житник зазначив, що Києву вже давно необхідна нова льодова арена. Тим паче, що сучасний Палац спорту міг би використовуватися для проведення змагань з інших видів спорту та концертів.

Асистент головного тренера Костянтин Сімчук: «Ми зараз на ходу, влітку проведено дуже велику роботу, зіграно багато спарингів з сильними суперниками. Легкої прогулянки в єврокубках ніхто не чекає. Але зі свого боку ми готові боротися за максимальний результат. Також ми сподіваємося, що матчі будуть транслювати в Україні, щоб їх могли подивитися наші вболівальники».

Капітан команди Андрій Міхнов: «Зараз команда у гарному настрої після перемоги над «Донбасом». Всі ми з нетерпінням чекаємо на єврокубки. Перед поїздкою в Угорщину нас ще чекає три гри, зробимо все, щоб зберегти переможний настрій».

Нагадаємо, що 22-24 жовтня «Сокіл» гратиме у другому раунді Континентального кубка. У Будапешті команда буде боротися за єдину перепустку до наступної стадії змагань з місцевим «Ференцварошем», латвійським «Олімпом» та естонським «Калев-Вялком».

Розклад:

22.10 Олімп — Сокіл (20:30)

23.10 Ференцварош — Сокіл (17:00)

24.10 Сокіл — Калев-Вялк (19:30)