Parimatch Ukraine — генеральный партнер трансляции The International 10 в Ocean Plaza
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Мероприятие состоится 17 октября.
Федерация киберспорта Украины (UESF) проведет трансляцию турнира The International 10 по Dota 2. Генеральный партнер трансляции — крупнейший киберспортивный букмекер Parimatch Ukraine. Также в качестве партнеров мероприятия выступят Artline и Hator.
Ивент пройдет в воскресенье 17 октября в Ocean Plaza (Антоновича, 176), начало в 10:00. Все гости смогут принять участие в турнире 1х1 по Dota 2, сыграть в кикер (настольный футбол), проверить свою координацию на баланс борде и, конечно же, поучаствовать в розыгрыше крутых призов.
Сам финал The International 10 состоится в Бухаресте. Напомним, что призовой фонд турнира более $40 млн. Победитель же получит $18,2 млн.
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