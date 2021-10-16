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Parimatch Ukraine — генеральный партнер трансляции The International 10 в Ocean Plaza

Автор
Дмитро Романов
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Parimatch Ukraine — генеральный партнер трансляции The International 10 в Ocean Plaza Новина оновлена 16 жовтня 2021, 16:38

Захід відбудеться 17 жовтня.

Федерация киберспорта Украины (UESF) проведет трансляцию турнира The International 10 по Dota 2. Генеральный партнер трансляции — крупнейший киберспортивный букмекер Parimatch Ukraine. Также в качестве партнеров мероприятия выступят Artline и Hator.

Ивент пройдет в воскресенье 17 октября в Ocean Plaza (Антоновича, 176), начало в 10:00. Все гости смогут принять участие в турнире 1х1 по Dota 2, сыграть в кикер (настольный футбол), проверить свою координацию на баланс борде и, конечно же, поучаствовать в розыгрыше крутых призов.

Сам финал The International 10 состоится в Бухаресте. Напомним, что призовой фонд турнира более $40 млн. Победитель же получит $18,2 млн.

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