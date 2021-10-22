В Ровно презентовали программу «Спортивный наставник» для детей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах

21 октября в Ровенской студии боевых искусств «Праджат» презентовали старт работы программы «Спортивный наставник», инициированной Международным благотворительным фондом Parimatch Foundation. На локальном уровне главным партнером программы выступил клуб «Праджат», который полностью разделил миссию Фонда.

По словам директора представительства Международного благотворительного фонда Parimatch Foundation Вадима Мисюры, сейчас в Украине немало детей, которые через непростые и порой трагические жизненные ситуации теряют шанс на самореализацию. Благотворительная программа «Спортивный наставник» направлена на то, чтобы предоставить возможность заниматься спортом, несмотря на материальные обстоятельства или другие социальные ограничения.

«Когда мы привлекаем детей к спорту, мы мотивируем их раскрывать себя, становиться более уверенными, реализовывать себя в спортивном направлении. А тренер в рамках программы становится своеобразным проводником и ментором, тем положительным примером, который в синергии с физической нагрузкой мотивирует и поддерживает детей. Благодаря программе «Спортивный наставник» и нашим локальным партнерам мы хотим обратить внимание на важность спортивного наставника, ключевую роль спорта в становлении ребенка, поиске себя и реализации», — отметил Вадим Мисюра.

Наставником и ментором для детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, стал тренер с 12-летним стажем Иван Нечипорук. Он работает в Ровенском клубе «Праджат». По словам представителей PMF, программу удалось запустить именно благодаря поддержке команды и тренеров клуба, а также готовности «Праджата» взять на себя роль организатора и разделить главные ценности Parimatch Foundation.

Презентация состоялась в формате открытой тренировки по кикбоксингу и тайскому боксу. Поскольку мероприятие состоялось накануне соревновательного периода, участники программы почувствовали настоящий дух борьбы и познакомились с более опытными сверстниками. А также встретились с выдающимися украинскими спортсменами.

«Для этих детей старт программы и первые тренировки стали лишь началом. Совместно с благотворительным фондом Parimatch Foundation мы делаем первые шаги в спортивном становлении детей. Кроме того, программа "Спортивный наставник" поможет детям социализироваться, найти друзей и поддержку со стороны взрослых в роли менторов. Я знаю, что дети еще до презентации изучали наши страницы в социальных сетях, просматривали будущих соперников и ждали старт. Что ж, мы начали, самое интересное — впереди», — рассказал тренер клуба «Праджат» Иван Нечипорук.

Справка о программе «Спортивный наставник»

Программа Международного благотворительного фонда Parimatch Foundation, которая помогает детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей и детям других социальных категорий, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, заниматься различными видами спорта, благодаря поддержке в приобретении формы, спортивного инвентаря и обеспечении участия в соревнованиях. Также, программа развивает уверенность, физические и социальные навыки с помощью спорта и спортивного ментора.

Подробнее о программе: https://parimatch.foundation/sportivnij-nastavnik/