У Рівному презентували програму «Спортивний наставник» для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах

21 жовтня в рівненській студії бойових мистецтв «Праджат» презентували старт роботи програми «Спортивний наставник», ініційованої Міжнародним благодійним фондом Parimatch Foundation. На локальному рівні головним партнером програми виступ клуб «Праджат», який повністю розділив місію Фонду.

За словами директора представництва Міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation Вадима Місюри, наразі в Україні чимало дітей, які через непрості й часом трагічні життєві ситуації втрачають шанс на самореалізацію. Благодійна програма «Спортивний наставник» спрямована на те, аби надати можливість займатися спортом, незважаючи на матеріальні обставини чи інші соціальні обмеження.

«Коли ми залучаємо дітей до спорту, ми мотивуємо їх розкривати себе, ставати більш впевненими, реалізовувати себе у спортивному напрямку. А тренер в рамках програми стає своєрідним провідником та ментором, тим позитивним прикладом, який у синергії із фізичним навантаженням мотивує та підтримує дітей. Завдяки програмі «Спортивний наставник» та нашим локальним партнерам ми хочемо звернути увагу на важливість спортивного наставника, на ключову роль спорту у становленні дитини, пошуку себе та реалізації», – зазначив Вадим Місюра.

Наставником та ментором для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, став тренер із 12-річним стажем Іван Нечипорук. Він працює в рівненському клубі «Праджат». За словами представників PMF, програму вдалося запустити саме завдяки підтримці команди та тренерів клубу, а також готовності «Праджату» взяти на себе роль організатора та розділити головні цінності Parimatch Foundation.

Презентація відбулася у форматі відкритого тренування з кікбоксингу та тайського боксу. Оскільки захід відбувся напередодні змагального періоду, учасники програми відчули справжній дух боротьби та познайомилися з більш досвідченими однолітками. А також зустрілися з видатними українськими спортсменами.

«Для цих дітей старт програми та перші тренування стали лише початком. Разом із благодійним фондом Parimatch Foundation ми робимо перші кроки у спортивному становленні дітей. Крім того, програма "Спортивний наставник" допоможе дітям соціалізуватися, знайти друзів та підтримку зі сторони дорослих в ролі менторів. Я знаю, що діти ще до презентації вивчали наші сторінки в соціальних мережах, переглядали майбутніх суперників та чекали на старт. Що ж, ми почали, найцікавіше – попереду», – розповів тренер клубу «Праджат» Іван Нечипорук.

Довідка про програму «Спортивний наставник»

Програма Міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation, яка допомагає дітям-сиротам, дітям з малозабезпечених родин та дітям інших соціальних категорій, які опинилися в складних життєвих обставинах, займатися різними видами спорту, завдяки підтримці у придбанні форми, спортивного інвентарю та забезпеченні участі у змаганнях. Також, програма розвиває впевненість, фізичні та соціальні навички за допомогою спорту та спортивного ментора.

Детальніше про програму: https://parimatch.foundation/sportivnij-nastavnik/