Parimatch Ukraine – первая беттинговая компания, которая присоединилась к Глобальному договору ООН

Parimatch Ukraine стала новым участником Глобального договора ООН и единственной лицензированной букмекерской компанией в Украине, которая обязалась придерживаться 10 Принципов Глобального договора. Компания уже реализует масштабные проекты в сфере спорта и развлечений, развивает таланты внутри компании, а также инновационные подходы к созданию комфортных условий труда. К тому же Parimatch Ukraine – самый крупный инвестор в национальный и региональный спорт.

Системная поддержка спортивной сферы, соблюдение принципов ответственной игры, развитие партнерских отношений с государством, легальными операторами азартных игр и обществом – все это было учтено при рассмотрении заявления о присоединении к Глобальному договору ООН.

«Мы в полной мере разделяем 10 Принципов Глобального договора ООН и готовы сотрудничать в направлении развития и внедрения лучших социально-корпоративных практик, в частности, в индустрии азартных игр. Статус первого и единственного легального букмекера в Украине требует ответственности и решение стать участником Глобального договора ООН является значительным шагом в направлении устойчивого развития. Наша принципиальная позиция – работать законно и прозрачно, платить налоги, создавать новые рабочие места, изменять восприятие азартных игр и имидж букмекерских компаний – нашла отклик в деятельности Глобального договора ООН», – говорит Наталья Гилевич, СЕО Parimatch Ukraine.

«Parimatch Ukraine является достаточно уникальной компанией для украинского рынка, и именно она, как единственный легальный букмекер, задает вектор движения для тех, кто придет в легальную сферу беттинга за ней. Мы убеждены, что устойчивое развитие способствует росту бизнеса любого направления, и радуемся, что среди участников ГД ООН в Украине имеем компанию-лидера своей сферы», – делится Татьяна Сахарук, генеральный директор Глобального договора ООН в Украине.

Основными направлениями устойчивого развития компании являются обеспечение здорового образа жизни и благополучия людей, содействие устойчивому экономическому росту и продуктивной занятости и достойной работе, обеспечение качественного образования и поощрение возможности обучения, борьба с изменением климата и его последствиями, активизация работы в рамках глобального партнерства в интересах устойчивого развития.

Сеть Глобального договора ООН в Украине

Сеть Глобального договора ООН в Украине — официальный представитель глобальной сети UN Global Compact (Глобального договора Организации Объединенных Наций). Это крупнейшая в мире ассоциация корпоративно ответственного бизнеса, призывающая компании выстраивать свою деятельность и стратегию с учетом Целей устойчивого развития и на основе десяти универсальных принципов в области прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией.