Parimatch Ukraine – перша беттінгова компанія, яка приєдналася до Глобального договору ООН

Parimatch Ukraine стала новим учасником Глобального договору ООН і єдиною ліцензованою букмекерською компанією в Україні, яка зобов’язалась дотримуватися 10 Принципів Глобального договору. Компанія вже реалізує масштабні проєкти у сфері спорту та розваг, розвиває таланти всередині компанії, а також впроваджує інноваційні підходи до створення комфортних умов праці. До того ж Parimatch Ukraine – найбільший інвестор у національний і регіональний спорт.

Системна підтримка спортивної сфери, дотримання принципів відповідальної гри, розбудова партнерських відносин з державою, легальними операторами азартних ігор та суспільством – все це було враховано під час розгляду заяви про приєднання до Глобального договору ООН.

«Ми повною мірою поділяємо 10 Принципів Глобального договору ООН і готові співпрацювати в напрямі розвитку та впровадження найкращих соціально-корпоративних практик, зокрема в індустрії азартних ігор. Статус першого і єдиного легального букмекера в Україні вимагає відповідальності, і рішення стати учасником Глобального договору ООН є значним кроком у напрямі сталого розвитку. Наша принципова позиція – працювати законно та прозоро, сплачувати податки, створювати нові робочі місця, змінювати сприйняття азартних ігор і імідж букмекерських компаній – знайшла відгук у діяльності Глобального договору ООН», – говорить Наталія Гілевич, СЕО Parimatch Ukraine.

«Parimatch Ukraine є досить унікальною компанією для українського ринку, і саме вона як єдиний легальний букмекер задає вектор руху для тих, що прийдуть у легальну нині сферу беттінгу за нею. Ми переконані, що сталий розвиток сприяє зростанню бізнесу будь-якого спрямування, і радіємо, що маємо серед учасників ГД ООН в Україні компанію-лідера своєї сфери», – ділиться Тетяна Сахарук, генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні.

Основними напрямками сталого розвитку компанії є забезпечення здорового способу життя та благополуччя людей, сприяння сталому економічному зростанню та продуктивній зайнятості і гідній праці, забезпечення якісної освіти та заохочення можливості навчання, боротьба зі зміною клімату та його наслідками, активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.

Мережа Глобального договору ООН в Україні

Мережа Глобального договору ООН в Україні є офіційним представником глобальної мережі UN Global Compact (Глобального договору Організації Обʼєднаних Націй). Це найбільша у світі асоціація корпоративно відповідального бізнесу, що закликає компанії вибудовувати свою діяльність та стратегію з урахуванням Цілей сталого розвитку та на основі десяти універсальних принципів у галузі прав людини, праці, навколишнього середовища та боротьби з корупцією.