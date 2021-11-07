Одноклубник Ярмоленко забил гол "Ливерпулю" прямым ударом с углового

На таком уровне голы с углового забиваются крайне редко.

В воскресенье, 7 ноября, "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко, получившего повреждение накануне, в рамках матча 11-го тура чемпионата Англии сезона 2021/22 принимал "Ливерпуль". Встреча состоялась в Лондоне на Олимпийском стадионе и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В первом тайме команды обменялись голами. Сначала испанский полузащитник хозяев Пабло Форнальс поразил ворота мерсисайдцев прямым ударом с углового (мяч в итоге записали как автогол вратаря "Ливерпуля" Алиссона). Затем Трент Александр-Арнольд сравнял счет. Во втором тайме "Молотобойцы" забили дважды — отличились Форнальс и Курт Зума. "Красные" ответили точным ударом от Дивока Ориги.

Полный видеообзор встречи в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Этот результат поднял "Вест Хэм" (23 очка) на 3-е место в турнирной таблице АПЛ, "Ливерпуль" (22 очка) — четвертый. В следующем туре "Молотобойцы" сыграют с "Вулверхэмптоном", а "Красные" — с "Арсеналом". Обе игры запланированы на 20 ноября.

Отметим, из-за повреждения Ярмоленко рискует пропустить решающий матч сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины (16.11.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Англии в матче "Норвич" — "Лидс" был забит невероятный гол.