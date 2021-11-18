Укр

Соперник отказался играть против донецкого "Шахтера" в Кубке Украины

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Женская команда "Шахтера" Новость обновлена 18 ноября 2021, 19:57
Женская команда "Шахтера"

Донецкие девушки автоматически прошли в следующую стадию

Матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу среди женских команд между "Восходом" и "Шахтером" не состоится, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Игра должна была состояться 20 ноября, но соперник отказался играть. Таким образом, "Шахтер" получил техническую победу и пробился в четвертьфинал турнира. Причина отказа "Восхода" на данный момент неизвестна.

Стоит отметить, что в других парах 1/8 финала Кубка Украины "ДЮСШ-26" из Киева сыграет против "Колоса", харьковский "Жилстрой-2" примет столичный "АТЕК", "Динамо" сразится с "Кривбассом", "Днепр-1" будет противостоять "Мариуполю", винницкое "Подолье" будет соперничать с "Ладомиром" из Владимира-Волынского, "Карпаты" примут уманьских "Пантер", а "Верес" — "Жилстрой-1".

Как ранее сообщал "Телеграф", новым главным тренером женской сборной Украины по футболу стал испанский специалист Луи Кортес. Из "Барселоны" Кортес ушел из-за конфликтов в команде, сообщает sport.es. Несмотря на невероятный успех, дороги тренера и каталонского клуба разошлись из-за внутренних разногласий.

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#Женский футбол
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