Укр

Футболист сборной Украины забил красивый гол в европейском чемпионате (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Александр Зубков Новость обновлена 22 ноября 2021, 13:55
Александр Зубков

Полузащитник забил победный гол.

Атакующий хавбек "Ференцвароша" и сборной Украины Александр Зубков, который недавно помог национальной команде переиграть в гостях команду Боснии и Герцеговины (0:2), отметился голом в чемпионате Венгрии.

В матче 13-го тура венгерского первенства против "Фехервара", за который выступает еще один украинец Иван Петряк, Зубков открыл счет. На 10-й минуте поединка Александр принял мяч в чужой штрафной, на замахе убрал одного защитника, а затем пушечным ударом пальнул под перекладину — без шансов для вратаря.

Видео гола Зубкова:

Кроме того, украинец поучаствовал и в третьем голе своей команды, отдав предголевой пас. В итоге "Ференцварош" (28 очков) победил и продолжил возглавлять турнирную таблицу чемпионата Венгрии. "Фехервар" (20 очков) — четвертый. 

Добавим, что в сборной Украины Зубков играет на левом фланга атаки, а в клубе — на правом. В сезоне 2021/22 на счету 25-летнего Александра 3 гола и 5 результативных передач на клубном уровне.

Видеообзор матча "Ференцварош" – "Фехервар":

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Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Александр Зубков
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