Укр

В лагере абсолютного чемпиона мира поделились мнением о возможном бое против Ломаченко

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
64
Василий Ломаченко Новость обновлена 01 декабря 2021, 11:32
Василий Ломаченко

Для начала Василию в любом случае надо победить Комми.

Лу Ди Белла, который представляет интересы абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе Джорджа Камбососа-младшего, высказался о возможном поединке против украинского спортсмена Василия Ломаченко.

"Пока самым вероятным соперником для Камбосса мы рассматриваем Джервонту Дэвиса. Но нужно посмотреть остальные бои, в том числе, поединок Ломаченко против Комми.

Чтобы мы встретились против украинца, Василию обязательно нужно побеждать Комми, тут и вопросов быть не может. А ведь тот — чертовски хороший боксер, я работал когда-то с ним.

Возможно, бой против Ломаченко был бы более привлекательным в плане финансов, все же Василий медийно интереснее аудитории. Но, повторюсь, ему нужно осилить Комми", — цитирует слова Ди Беллы Thaboxingvoice.

Поединок Василия Ломаченко против Ричарда Комми состоится 11 декабря в США. Накануне букмекеры обновили свой прогноз на поединок, посчитав, что Loma — однозначный фаворит. В Украине трансляция шоу намечена на 12 декабря (ориентировочное начало — в 04:00 по киевскому времени). 

Теги:
#Бокс #Василий Ломаченко #Ричард Комми #Ломаченко - Комми
Зеленский в Раде заявил, что у Украины очень мощная армия
Политика
"Если мы хотим вернуть Донбасс - давайте!" Зеленский хочет вести прямые переговоры с Россией (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Зеленский в Раде заявил, что у Украины очень мощная армия
"Если мы хотим вернуть Донбасс - давайте!" Зеленский хочет вести прямые переговоры с Россией (видео)
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский, Андрей Ермак
"Работали, а не праздновали": Ермак объяснился за перелеты в президентскую резиденцию "Синегора"
Дата публикации
Категория
Силовики готовятся к протестам под Радой 1 декабря
Готовятся к протестам: под Раду с утра согнали силовиков и военную технику (эксклюзивные фото)
Дата публикации
Категория
Политолог Михаил Чаплыга не ожидает никаких "майданов" в декабре
Жаркий декабрь Украины: каким будет последний месяца года для страны
Дата публикации
Категория
Омикрон - новая версия коронавируса, имеющая ряд мутаций
Страны не уйдут на самоизоляцию из-за "Омикрона", но въезд серьезно усложняют: что известно