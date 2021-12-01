В лагере абсолютного чемпиона мира поделились мнением о возможном бое против Ломаченко

Для начала Василию в любом случае надо победить Комми.

Лу Ди Белла, который представляет интересы абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе Джорджа Камбососа-младшего, высказался о возможном поединке против украинского спортсмена Василия Ломаченко.

"Пока самым вероятным соперником для Камбосса мы рассматриваем Джервонту Дэвиса. Но нужно посмотреть остальные бои, в том числе, поединок Ломаченко против Комми.

Чтобы мы встретились против украинца, Василию обязательно нужно побеждать Комми, тут и вопросов быть не может. А ведь тот — чертовски хороший боксер, я работал когда-то с ним.

Возможно, бой против Ломаченко был бы более привлекательным в плане финансов, все же Василий медийно интереснее аудитории. Но, повторюсь, ему нужно осилить Комми", — цитирует слова Ди Беллы Thaboxingvoice.

Поединок Василия Ломаченко против Ричарда Комми состоится 11 декабря в США. Накануне букмекеры обновили свой прогноз на поединок, посчитав, что Loma — однозначный фаворит. В Украине трансляция шоу намечена на 12 декабря (ориентировочное начало — в 04:00 по киевскому времени).