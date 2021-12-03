Еще больше услуг в сфере развлечений: Parimatch Tech покупает PokerMatch

У Parimatch появилась еще одна крупная платформа.

Международный холдинг Parimatch Tech, развивающий бренд Parimatch и предоставляющий технологические и маркетинговые решения для индустрии развлечений по всему миру, объявил о покупке онлайн покер-рума PokerMatch. После оформления сделки Parimatch Tech расширит свой портфель продуктов в сфере развлечений, а PokerMatch получит новые возможности для глобального масштабирования бизнеса.

«Parimatch Tech и PokerMatch объединят усилия по достижению общей амбициозной цели — расширить перечень развлечений и впечатлений, которые получает пользователь при контакте с брендом Parimatch. Это позволит построить такую ​​синергию экспертиз, которая поможет усилить позиции обоих брендов на международном уровне. Наши компании имеют схожие подходы к ведению бизнеса, и мы рады, что украинский лидер по онлайн-покеру и бренд Parimatch теперь будут строить экосистему развлечений вместе», — сообщил Максим Ляшко, co-CEO Parimatch Tech.

Сейчас PokerMatch является лидером индустрии онлайн-покера в Украине и уже входит в число 10 мировых лидеров индустрии iGaming, охватывающих онлайн-покер, казино и настольные игры. Как часть холдинга Parimatch Tech, PokerMatch будет интегрирована в маркетинговую и бизнес-стратегию выхода на международные рынки вместе с брендом Parimatch.

«Это очень радостный день для всех нас! Наши компании разделяют общие ценности и стремление к международному развитию. Я убежден, что слияние состоится максимально гармонично, и уже в ближайшее время мы начнем претворять в жизнь все наши международные планы», — отметил Руслан Бангерт, CEO PokerMatch.

Сумма и условия сделки не разглашаются.

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Справка о Parimatch Tech

Parimatch Tech – международный холдинг, который развивает бренд Parimatch и предоставляет технологические и маркетинговые решения для индустрии развлечений по всему миру.

Платформа Parimatch Tech – одна из самых быстрых в Восточной Европе по темпам роста и обслуживает более 2,6 миллиона активных пользователей. Локальные операторы и партнеры используют бренд, продуктовые и маркетинговые разработки Parimatch Tech в Украине, Великобритании, Казахстане, Беларуси, Таджикистане, Танзании, Кении, Нигерии, на Кипре, а также в странах Европы, Азии и Океании. Главный офис компании расположен на Кипре в городе Лимассол.

Как лидер рынка Восточной Европы и надежный бизнес, Parimatch Tech продвигает принципы ответственной игры. Следуя международным практикам, компания внедряет принципы ответственной игры в разработку, аналитику и коммуникацию с клиентами. В 2021 году абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе и обладатель золотой медали Олимпийских игр 2012 Александр Усик присоединился к бренду Parimatch как первый в истории амбассадор проекта ответственной игры.

Справка о PokerMatch

PokerMatch — один из ведущих онлайн покер-румов, работающих во многих странах мира. Основанная в 2016 году, сегодня компания входит в число 10 мировых лидеров отрасли. PokerMatch начинала свою деятельность как покерный бренд, и со временем превратилась в полноценную iGaming-платформу с широкой линейкой продуктов, среди которых покер, казино и настольные игры.

Ключевой принцип философии PokerMatch «Покер — это спорт» пронизывает всю повседневную деятельность компании. PokerMatch является титульным спонсором национальной сборной Украины по спортивному покеру, сотрудничает со Всеукраинской федерацией спортивного покера и продвигает свою философию среди широкой аудитории.

Как ранее сообщал "Телеграф", Parimatch Ukraine стал партнером британской компании Gambling Therapy.