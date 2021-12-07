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Фернандо открыл счет в матче "Шахтера" против "Шерифа" (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Фернандо Новость обновлена 07 декабря 2021, 23:00
Фернандо

Бразилец забил первый домашний мяч "Шахтера" в Лиге чемпионов.

"Шахтер" в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Шерифа" вышел вперед благодаря голу Фернандо.

"Шахтер" — "Шериф": онлайн-трансляция матча

На 40-й минуте встречи Фернандо откликнулся на заброс из глубины поля, оттер защитника и вторым касанием пробил под опорную ногу вратарю в правый нижний угол.

До этого "горняки" могли отличиться еще несколько раз. Особо не везло Манору Соломону. Израильтянин сначала не смог с левого края попасть в правую девятку, пробив мимо. А потом Соломон еще раз выстрелил на исполнение, и мяч угодил в крестовину. В общем, первый тайм прошел под диктовку команды Роберто Де Дзерби, которая не дала сопернику ничего создать у своих ворот.

Напомним, "Шахтер" до последнего тура потерял все шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов и даже на попадание в Лигу Европы. Даже в случае победы дончане не смогут обойти "Шериф", который находится на третьем месте.

Как ранее сообщал "Телеграф", Александр Зинченко во вторник отличился голевой передачей в матче Лиги чемпионов против "Лейпцига".

Теги:
#ФК Шахтер #Лига Чемпионов #ФК Шериф
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