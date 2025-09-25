Была суперзвездой 90-х в Украине: где сейчас бывшая жена Иво Бобула Лилия Сандулесу и как она выглядит

Артистка получила широкую популярность в 90-х годах и теперь снова выступает на сцене

Лилия Сандулесу — украинская певица и бывшая жена Иво Бобула, с которым также выступала в дуэте. В 90-х она была настоящей суперзвездой, много гастролировала и выступала, имеет звание заслуженной и народной артистки Украины. Во время войны певица возобновила выступления в дуэте с бывшим мужем. "Телеграф" расскажет, что известно про Лилию Сандулесу и где она сейчас.

Факты

Лилия Сандулесу создала творческий дуэт со своим мужем-певцом Иво Бобулом.

В 90-х их дуэт был суперпопулярным, песни стали шлягерами.

Во время войны артисты снова объединились и дали тур по Украине.

Что известно о жизни и творчестве певицы?

Украинская певица румынского происхождения Лилия Сандулесу родилась 28 февраля 1958 года в селе Маршинцы на Буковине. Сейчас ей 67 лет. С детства она увлекалась музыкой, училась в Черновицком музыкальном училище.

Лилия Сандулесу в молодости

Первую славу получила в 1977 году, когда победила на первом Всесоюзном фестивале самодеятельного творчества. Это стало для Лилии началом успешной карьеры. Тогда она присоединилась к ансамблю "Жива Вода" в Черновицкой филармонии. А с 1980 года певица работала в Волынской филармонии в ансамблях "Свитязь" и "Серпанки".

Лилия Сандулесу была очень популярной в 90-х

В начале 90-х годов Сандулесу создала творческий дуэт со своим мужем-певцом Иво Бобулом. Этот проект оказался очень успешным, пара выпустила совместные хиты "Берег любові", "А липи цвітуть", "Пізня зустріч" и другие, которые стали шлягерами и сделали артистов суперзвездами того времени.

Лилия Сандулесу и Иво Бобул были не только коллегами, но и супругами

Однако в 2002 году Бубол и Сандулесу развелись, а их дуэт распался. Параллельно с этим популярность артистов начала сходить на нет. Известно, что в 2000 году певица выпустила диск "Співає Лілія Сандулесу", а спустя несколько лет вернулась жить в Черновцы и прекратила активную концертную деятельность.

Лилия Сандулесу имеет звание заслуженной и народной артистки Украины

Сандулесу сейчас — новые концерты и дуэт с Бобулом

Спустя более 20 лет после развода, уже во время полномасштабной войны в Украине, дуэт Бобула и Сандулесу снова воссоединился. Артисты в 2024 году устроили большой тур по украинским городам.

Так Лилия Сандулесу выглядит сейчас

Судя по афишам, которые есть в сети, экс-супруги объездили с концертами едва ли не всю страну. Более того, в ноябре 2025 года у артистов запланирован большой концерт в Киеве, стоимость билетов на который составляет от 400 до 2550 грн.

Афиша концерта Бобула и Сандулесу в Киеве

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядят участники Backstreet Boys и чем они занимаются. Они такие же горячие, но уже постарели.