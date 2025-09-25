Була суперзіркою 90-х в Україні: де зараз колишня дружина Іво Бобула Лілія Сандулесу і як вона виглядає

Артистка здобула широку популярність у 90-х і тепер знову виступає на сцені

Лілія Сандулесу — українська співачка та колишня дружина Іво Бобула, з яким також виступала у дуеті. У 90-х вона була справжньою суперзіркою, багато гастролювала та виступала, має звання заслуженої та народної артистки України. Під час війни співачка відновила виступи у дуеті з колишнім чоловіком. "Телеграф" розповість, що відомо про Лілію Сандулесу і де вона зараз.

Факти

Лілія Сандулесу створила творчий дует зі своїм чоловіком-співаком Іво Бобулом.

У 90-х їхній дует був суперпопулярним, пісні стали шлягерами.

Під час війни артисти знову об'єдналися і дали тур Україною.

Що відомо про життя та творчість співачки?

Українська співачка румунського походження Лілія Сандулесу народилася 28 лютого 1958 року у селі Маршинці на Буковині. Нині їй 67 років. З дитинства вона захоплювалася музикою, навчалася у Чернівецькому музичному училищі.

Лілія Сандулесу у молодості

Першу славу здобула у 1977 році, коли перемогла на першому Всесоюзному фестивалі самодіяльної творчості. Це стало для Лілії початком успішної кар’єри. Тоді вона приєдналася до ансамблю "Жива Вода" у Чернівецькій філармонії. А з 1980 року співачка працювала у Волинській філармонії в ансамблях "Світязь" та "Серпанки".

Лілія Сандулесу була дуже популярною у 90-х

На початку 90-х років Сандулесу створила творчий дует зі своїм чоловіком-співаком Іво Бобулом. Цей проект виявився дуже успішним, пара випустила спільні хіти "Берег любові", "А липи цвітуть", "Пізня зустріч" та інші, які стали шлягерами та зробили артистів суперзірками того часу.

Лілія Сандулесу та Іво Бобул були не лише колегами, а й подружжям

Однак у 2002 році Бубол та Сандулесу розлучилися, а їх дует розпався. Паралельно з цим популярність артистів почала сходити нанівець. Відомо, що у 2000 році співачка випустила диск "Співає Лілія Сандулесу", а через кілька років повернулася жити до Чернівців та припинила активну концертну діяльність.

Лілія Сандулесу має звання заслуженої та народної артистки України

Сандулесу зараз — нові концерти та дует із Бобулом

Через 20 років після розлучення, вже під час повномасштабної війни в Україні, дует Бобула і Сандулесу знову возз’єднався. Артисти у 2024 році влаштували великий тур українськими містами.

Так Лілія Сандулес виглядає зараз

Судячи з афіш, які є в мережі, екс-подружжя об’їздило з концертами чи не всю Україну. Більше того, у листопаді 2025 року в артистів заплановано великий концерт у Києві, вартість квитків на який складає від 400 до 2550 грн.

Афіша концерту Бобула та Сандулесу у Києві

