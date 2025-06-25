Не міг назвати вік сина і ніколи не бачив його доньку: що відомо про первістка Іво Бобула

Первісток артиста мешкає за кордоном

Український співак Іво Бобул — батько трьох дітей від трьох шлюбів. Старшому синові артиста близько 40 років і він мешкає за кордоном. З батьком чоловік має непрості стосунки — він навіть носить інше прізвище.

Зараз первісток артиста мешкає за кордоном. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про старшого сина Іво Бобула Руслана.

Що відомо про старшого сина Іво Бобула

Мамою Руслана є перша дружина Іво Бобула, з якою співак пробув у шлюбі три місяці. Вихованням первістка він майже не займався і рідко з ним бачився, бо йому забороняли. Про це Іво Бобул розповідав в інтерв’ю Славі Дьоміну. Проте, на запитання інтерв’юера, скільки років його первістку, Бобул сказав "десь під 40".

"Мені забороняли до нього [підходити], хоча іноді сам виходив [на нього] через друзів, якось знаходив його. Спілкувався, поки він був маленький. І коли треба було допомогти йому — я допоміг, те, що треба було", — ділився співак у грудні 2023 року.

Зараз, за словами артиста для Rostyslove Production, вони із сином підтримують спілкування. Руслан має доньку, онучку Бобула, яку співак поки жодного разу не бачив. До речі, світлин старшого сина співака немає у мережі.

Де зараз старший син Іво Бобула

Сам артист ділився в інтерв’ю OBOZ.UA, що Руслан проживає у США і має громадянство цієї країни. За словами Іво Бобула, він бачиться із сином, коли приїздить до Америки з концертами. "Останній раз, коли ми з сином зустрічалися, він заїхав на авто, годину лише побули разом. Поспішав на роботу, там не так, як у нас: треба багато працювати, життя зовсім по-іншому влаштоване", — зізнався народний артист України.

Також Іво Бобул має доньку Людмилу, з якою раніше не підтримував спілкування, але зараз їхні стосунки налагодилися. Вона має дві дорослі доньки, яким співак дарував подарунки і допомагав грошима. Молодшого сина від теперішньої дружини Данила артист називає "своїм життям". Йому 20 років і він мешкає у Києві.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає молодший син Іво Бобула Данило. Заради нього співак робить все: хвалить і любить.