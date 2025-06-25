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Не мог назвать возраст сына и никогда не видел его дочь: что известно о первенце Иво Бобула

Автор
Наталья Дума
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Автор
Иво Бобул имеет троих детей от разных женщин
Иво Бобул имеет троих детей от разных женщин. Фото biography.com.ua

Первенец артиста живет за границей

Украинский певец Иво Бобул — отец троих детей от трех браков. Старшему сыну артиста около 40 лет и он живет за границей. С отцом у мужчины непростые отношения — он даже носит другую фамилию.

Сейчас первенец артиста живет за границей. "Телеграф" решил выяснить, что известно о старшем сыне Иво Бобуле Руслане.

Что известно о старшем сыне Иво Бобуле

Мама Руслана — первая жена Иво Бобула, с которой певец пробыл в браке три месяца. Воспитанием первенца он почти не занимался и редко с ним виделся, потому что ему запрещали. Об этом Иво Бобул рассказывал в интервью Славе Демину. Однако, на вопрос интервьюера, сколько лет его первенцу, Бобул сказал "где-то под 40".

" Мне запрещали к нему [подходить], хотя иногда сам выходил [на него] через друзей, как-то находил его. Общался, пока он был маленький. И когда нужно было помочь ему — я помог, то, что нужно было", — делился певец в декабре 2023 года.

Сейчас, по словам артиста Rostyslove Production, они с сыном поддерживают общение. У Руслана есть дочь, внучка Бобула, которую певец пока ни разу не видел. Кстати, фотографий старшего сына певца нет в сети.

Иво Бобул

Где сейчас старший сын Иво Бобула

Сам артист делился в интервью OBOZ.UA, что Руслан проживает в США и имеет гражданство этой страны. По словам Иво Бобула, он видится с сыном, когда приезжает в Америку с концертами. "В последний раз, когда мы с сыном встречались, он заехал на авто, час только побыли вместе. Торопился на работу, там не так, как у нас: надо много работать, жизнь совсем по-другому устроена", — признался народный артист Украины.

Иво Бобул

Также у Иво Бобула есть дочь Людмила, с которой раньше не поддерживал общение, но сейчас их отношения наладились. У нее две взрослые дочери, которым певец дарил подарки и помогал деньгами. Младшего сына от нынешней жены Даниила артист называет "своей жизнью". Ему 20 лет и он живет в Киеве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит младший сын Иво Бобула Даниил. Ради него певец делает все: хвалит и любит.

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#Дети #Иво Бобул