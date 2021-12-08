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Parimatch Ukraine подписала Меморандум Глобального Договора ООН о совместных действиях по антикоррупции в Украине

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Parimatch Ukraine подписала Меморандум Глобального Договора ООН о совместных действиях по антикоррупции в Украине Новость обновлена 08 декабря 2021, 16:15

Parimatch Ukraine стала единственной букмекерской компанией, подтвердившей намерения работать над предотвращением и преодолением коррупции в Украине.

Во время Антикоррупционной недели 2021 состоялось торжественное подписание Меморандума Глобального Договора ООН о совместных действиях по антикоррупции в Украине. Цель инициативы – повысить доброчестность бизнеса, улучшить его прозрачность, объединить бизнес, правительство и общество для коллективной борьбы с коррупцией.

Прозрачная бизнес-среда в Украине – это важнейшее условие для принятия решений об инвестициях, развитии бизнеса, сохранении талантов в стране, которые будут развивать сферу высоких технологий. «Легальные операторы азартных игр, а среди беттинговых компаний в Украине такая на сегодняшний день только Parimatch Ukraine, готовые прилагать немалые усилия для законной и прозрачной работы, изменять восприятие азартных игр и имиджа букмекерских компаний. Только легальный рынок готов приносить пользу государству путем уплаты налогов, создания рабочих мест и ведения легального бизнеса. Именно поэтому мы обязались содействовать прозрачности и противодействию коррупции в своей деловой практике, а также внедрять и поддерживать эффективные внутренние процессы для предотвращения всех проявлений коррупции», – прокомментировала СЕО Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

Компания вместе с другими участниками будет интегрировать в среду культуру нетерпимости к коррупции, адаптировать мировые практики создания экосистемы доброчестности бизнеса.

«В этом году мы удвоили количество компаний и организаций, подписавших Меморандум Глобального Договора ООН о совместных действиях по антикоррупции в Украине. Каждая компания имеет уникальный опыт. Я верю, что это позволит посмотреть на эту проблематику с разных сторон и создать что-то уникальное, чтобы вывести этот вопрос на новый уровень», – подчеркнула Генеральный директор Глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук.

Свои подписи под документом поставили представители профильных общественных организаций, бизнеса и все заинтересованные организации, работающие над снижением уровня коррупции. Среди них: KPMG, Carlsberg Ukraine, Nestle Ukraine, BASF, Kyivstar, DataGroup, Метинвест и другие.

В октябре 2021 года Parimatch Ukraine стала новым участником Глобального договора ООН и единственной лицензированной букмекерской компанией в Украине, которая обязалась соблюдать 10 Принципов Глобального договора.

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#ООН #Parimatch Ukraine
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