Рус

Parimatch Ukraine підписала Меморандум Глобального Договору ООН про спільні дії з антикорупції в Україні

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
8
Parimatch Ukraine підписала Меморандум Глобального Договору ООН про спільні дії з антикорупції в Україні Новина оновлена 08 грудня 2021, 16:15

Parimatch Ukraine стала єдиною букмекерською компанією, яка підтвердила наміри працювати над запобіганням та подоланням корупції в Україні.

Під час Антикорупційного тижня 2021 відбулось урочисте підписання Меморандуму Глобального Договору ООН про спільні дії з антикорупції в Україні. Мета ініціативи – підвищити доброчесність бізнесу, покращити його прозорість, обʼєднати бізнес, уряд та громадянське суспільство для колективної боротьби з корупцією.

Прозоре бізнес-середовище в Україні – це найважливіша умова для прийняття рішень про інвестиції, розвиток бізнесу, збереження талантів у країні, які розвиватимуть сферу високих технологій. «Легальні оператори азартних ігор, а серед беттінгових компаній в Україні такою є лише Parimatch Ukraine, готові докладати чималих зусиль для законної та прозорої роботи, змінювати сприйняття азартних ігор та іміджу букмекерських компаній. Тільки легальний ринок готовий приносити користь державі шляхом сплати податків, створення робочих місць та ведення легального бізнесу. Саме тому ми зобов’язалися сприяти прозорості та протидії корупції у своїй діловій практиці, а також запроваджувати та підтримувати ефективні внутрішні процеси для запобігання усіх проявів корупції», – прокоментувала подію СЕО Parimatch Ukraine Наталія Гілевич. 

Компанія разом з іншими учасниками буде інтегрувати в національне бізнес середовище культуру нетерпимості до корупції, адаптувати світові практики створення екосистеми доброчесності бізнесу. 

«Цього року ми подвоїли кількість компаній і організацій, які підписали Меморандум Глобального Договору ООН про спільні дії з антикорупції в Україні. Кожна компанія має унікальний досвід. Я вірю, що це дозволить подивитися на цю проблематику з різних сторін,і створити щось унікальне, аби вивести це питання на новий рівень», – наголосила Генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні Тетяна Сахарук.

Свої підписи під документом поставили представники профільних громадських організацій, бізнесу та всі зацікавлені організації, які працюють над запобіганням і подоланням корупції. Серед них: KPMG, Carlsberg Ukraine, Nestle Ukraine, BASF, Kyivstar, DataGroup, Метінвест та інші. 

У жовтні 2021 року Parimatch Ukraine стала новим учасником Глобального договору ООН і єдиною ліцензованою букмекерською компанією в Україні, яка зобов’язалась дотримуватися 10 Принципів Глобального договору.

Теги:
#ООН #Parimatch Ukraine
Телефонна розмова Байдена із Зеленським запланована на 9 грудня
Політика
Чи чекати Україні на вторгнення військ РФ? Головні підсумки розмови Байдена з Путіним
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Телефонна розмова Байдена із Зеленським запланована на 9 грудня
Чи чекати Україні на вторгнення військ РФ? Головні підсумки розмови Байдена з Путіним
Дата публікації
Категорія
Видання оцінило вплив представників влади та опозиції
Топ-20 політиків України за версією "Телеграфу": рейтинг 2021 року
Дата публікації
Категорія
Поліція на місці аварії
Всі тіла ідентифіковані: на Чернігівщині триденна жалоба за загиблими у ДТП (фото)
Дата публікації
Категорія
Олаф Шольц узяв курс на підтримку нашої країни, але є нюанси
Німеччину офіційно очолив Олаф Шольц: вже відома його позиція щодо України
Дата публікації
Категорія
Дмитро Каднай
Дмитро Каднай: "Сексуальна енергія – найважливіша для артиста"