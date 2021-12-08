Parimatch Ukraine підписала Меморандум Глобального Договору ООН про спільні дії з антикорупції в Україні

Parimatch Ukraine стала єдиною букмекерською компанією, яка підтвердила наміри працювати над запобіганням та подоланням корупції в Україні.

Під час Антикорупційного тижня 2021 відбулось урочисте підписання Меморандуму Глобального Договору ООН про спільні дії з антикорупції в Україні. Мета ініціативи – підвищити доброчесність бізнесу, покращити його прозорість, обʼєднати бізнес, уряд та громадянське суспільство для колективної боротьби з корупцією.

Прозоре бізнес-середовище в Україні – це найважливіша умова для прийняття рішень про інвестиції, розвиток бізнесу, збереження талантів у країні, які розвиватимуть сферу високих технологій. «Легальні оператори азартних ігор, а серед беттінгових компаній в Україні такою є лише Parimatch Ukraine, готові докладати чималих зусиль для законної та прозорої роботи, змінювати сприйняття азартних ігор та іміджу букмекерських компаній. Тільки легальний ринок готовий приносити користь державі шляхом сплати податків, створення робочих місць та ведення легального бізнесу. Саме тому ми зобов’язалися сприяти прозорості та протидії корупції у своїй діловій практиці, а також запроваджувати та підтримувати ефективні внутрішні процеси для запобігання усіх проявів корупції», – прокоментувала подію СЕО Parimatch Ukraine Наталія Гілевич.

Компанія разом з іншими учасниками буде інтегрувати в національне бізнес середовище культуру нетерпимості до корупції, адаптувати світові практики створення екосистеми доброчесності бізнесу.

«Цього року ми подвоїли кількість компаній і організацій, які підписали Меморандум Глобального Договору ООН про спільні дії з антикорупції в Україні. Кожна компанія має унікальний досвід. Я вірю, що це дозволить подивитися на цю проблематику з різних сторін,і створити щось унікальне, аби вивести це питання на новий рівень», – наголосила Генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні Тетяна Сахарук.

Свої підписи під документом поставили представники профільних громадських організацій, бізнесу та всі зацікавлені організації, які працюють над запобіганням і подоланням корупції. Серед них: KPMG, Carlsberg Ukraine, Nestle Ukraine, BASF, Kyivstar, DataGroup, Метінвест та інші.

У жовтні 2021 року Parimatch Ukraine стала новим учасником Глобального договору ООН і єдиною ліцензованою букмекерською компанією в Україні, яка зобов’язалась дотримуватися 10 Принципів Глобального договору.